%50-50.. أحدث عروض لكزس عبداللطيف جميل للتمويل واحصل على سيارتك بسعر خيالي

عروض لكزس عبداللطيف جميل هي أكثر ما يبحث عنه عشاق السيارات بشكل عام، وعشاق السيارة الفارهة Lexus بشكل خاص، حيث قد أعلنت مؤسسة عبداللطيف الجميل عن العروض الرمضانية الرائعة لراغبي اقتناء السيارة، يذكر أن مؤسسة Abdul Latif Jameel من أكبر المؤسسات المتعددة النشاطات في المملكة العربية السعودية، وذلك منذ إنشائها في عام 1945، وقد تميزت بتقديمها لعروض تمويلية رائعة على كافة السيارات ومنها تويوتا

عروض لكزس عبداللطيف جميل

أعلنت مجموعة شركات عبداللطيف الجميل عن أفضل عروض السيارات التي تقدمها بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما كشفت عن أفضل العروض التمويلية لمن يرغب في شراء سيارة لكزس 2021، بتسهيلات ميسرة وسعر رائع، واليوم سنذكر لكم تفاصيل العروض، كي يتمكن الراغب في الشراء في المفاضلة بينهم وفقاً لاحتياجاته، وذلك بالتعاون مع بنك الراجحي وبنك الرياض والبنك الأهلي.

لكزس RX موديل 2021

تتميز السيارة بتصميم أنيق، يجمع بين العدوانية والشراسة والشبابية، وتأتي السيارة بمحرك V6 سعة 3.5 لتر ينتج 295 حصاناً، وهي أحد ابرز السيارات المزودة بخاصية الدفع الرباعي والمتوسطة الحجم، وأهم ما يميزها تقديم تجربة قيادة ممتعة، وصالون فخم.

تفاصيل العرض

قم بدفع 50% كدفعه أولى ثم قم بدفع 50% بعد سنتين

أجور تمويل ميسرة 0.99%

لكزس NX موديل 2021

تتميز السيارة بتصميم داخلي بمساحات واسعة، كما يتميز بالفخامة، وتمنح المستخدم قيادة هادئة، وتجربة رائعة، كما أنها مقارنة بمنافسيها هي الأفضل في استهلاك الوقود، كعادة السيارات اليابانية.

تفاصيل العرض

يقوم العميل بدفع 50% من ثمن السيارة كدفعه أولى، على أن يدفع 50% الباقية بعد سنتين.

أجور تمويل ميسرة 0.99%

لكزس GX موديل 2021

تأتي السيارة بإمكانيات جديدة ومختلفة، حيث توفر نظام الملاحة، ونظام صوتي مميز من Mark Levinson، وتاتي مزودة بمقاعد كهربائية.

التفاصيل:

يقوم الراغب في شراء السيارة بدفع 50% من ثمن السيارة كدفعه أولى وبعد عامين يقوم بدفع الـ 50% الأخرى.

أجور تمويل ميسرة 0.99%

قدمنا لكم عروض لكزس عبداللطيف جميل على السيارات اليابانية الرائعة والتي تسهل اقتنائها لدى محبيها وراغبي الشراء.