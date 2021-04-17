فيديو أودي تطرح سيارتها الشبابية A3 في الأسواق العالمية

قالت تقارير صحفية إن نماذج سيارات A3 بدأت في الوصول إلى العديد من أسواق السيارات حول العالم، وستبدأ الشركة الألمانية في طرح السيارات الشبابية بنموذجين، نموذج سيدان بهيكل انسيابي صمم ليعطي طابع القوة والأناقة، ونموذج هاتشباك أصغر بقليل طور لمحبي السيارات الرياضية المتوسطة الحجم.

أودي تطرح سيارتها الشبابية في أسواق العالم

ويأتي نموذج A3 سيدان بهيكل طوله 4 أمتار و49 سنتيمترا، عرضه 181 سم، وارتفاعه 142 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 263 سم، ويتميز بتصميم فريد للمصابيح الأمامية، وشبك عريض وبارز لغطاء المبرد، وفتحات هوائية شبكية مضلعة ومحاطة بإطارات من الكروم.

تصميم مقصورة سيارة A3 من أودي

وفي المقصورة الرئيسية تم تصميم مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وجهزت بواجهة قيادة صمم كل عنصر فيها ليوحي بالحداثة والتميز ابتداء من تصميم الشاشة وانتهاء بالمقود الرياضي المجهز بأذرع مغطاة بالكروم، هذا بالإضافة إلى نظام مولتيميديا متطور يدار عبر شاشة لمسية بمقاس 10.1 بوصة، وشاشة إضافية قبالة السائق تعمل كلوحة عدادات رقمية، واستبدلت فيها عصا التحكم بالسرعات بأزرارا صغيرة، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

أنظمة أمان في سيارة أودي A3

وأضافت أودي إلى السيارة A3 أنظمة منع الانزلاق على المنعطفات، وأنظمة لتثبيت السرعة على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياءث، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وعدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرقات وفصول السنة، وتعمل السيارة بمحركات بنزين توربينية بسعة 1.4 ليتر تولد عزما يعادل 150 حصانا.