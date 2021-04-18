سكودا تكشف عن سعر Enyaq iV الكهربائية

أعلنت شركة سكودا التشيكية إحدى شركات مجموعة فولكس فاغن الأوروبية العملاقة لصناعة السيارات، أعلنت عن طرح سيارتها Enyaq iV الكهربائية في الأسواق نهاية أبريل الجاري، بسعر يبدأ من 33 ألف و800 يورو للنسخة القياسية.

Enyaq iV أول سيارة كهربائية من سكودا

وأوضحت سكودا أن السيارة وهي أول إنتاجها من الموديلات الكهربائية، تنتمي لفئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض SUV تأتي بهيكل طوله 65ر4 متر، وقاعدة عجلات بطول 75ر2 متر لتوفير مزيد من الرحابة في المقصورة، مع حيز للأمتعة بسعة 585 لترا.

محرك سيارة سكودا الكهربائية Enyaq

سيارة سكودا الكهربائية Enyaq تعمل بمحرك كهربائي على المحور الخلفي أو على كل محور بمعدلات أداء مختلفة تبدأ من 109 إلى 220 كيلووات، وتنطلق السيارة بسرعة قصوى 180 كلم/س، ويستند نظام الدفع على بطاريات بسعة تتراوح من 55 إلى 82 كيلووات ساعة، ويبلغ مدى سير السيارة من 350 إلى 520 كلم، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.