3 صالات عرض جديدة لـ ’إم جي موتور‘  و’إنتر إميرتس موتورز‘  بالإمارات

أعلنت ’إم جي موتور‘ و’إنتر إميرتس موتورز‘ (IEM)، إحدى شركات ’علي وأولاده القابضة‘ والوكيل الرسمي لعلامة ’إم جي‘ التجارية في الإمارات العربية المتحدة، عن افتتاح ثلاث صالات عرض جديدة بالكامل في دولة الإمارات. وتزامناً مع انطلاق الشراكة الجديدة، ستقوم صالات العرض بتوفير المجموعة الاستثنائية من طرازات العلامة التجارية بريطانية المنشأ لمزيد من العملاء في الإمارات أكثر من أي وقت مضى.

وقد تم الآن فعلياً افتتاح صالات العرض الجديدة لاستقبال العملاء في كل من دبي على شارع الشيخ زايد، وأبوظبي في منطقة الزاهية ورأس الخيمة على‘شارع الاتحاد. وتشكّل هذه الصالات استثماراً رئيسياً وسوف تضمن حصول العملاء على أفضل خدمات المبيعات والدعم ما بعد البيع، وذلك تماشياً مع مكانة ’إم جي‘ كرائدة في تحقيق أعلى مستويات سعادة العملاء.

ويمكن للعملاء الاختيار من ضمن المجموعة المميّزة من طرازات ’إم جي‘ العصرية وعالية القيمة والمجهَّزة بشكل استثنائي. وهي تشمل سيارة MG HS الفائزة بجائزة ’سيارة العام في الشرق الأوسط 2020‘ والتي تم تصميمها لإعادة المزايا ’الرياضية‘ إلى المركبات الرياضية متعدّدة الاستعمالات (SUV). كما تتوفر MG5 الجديدة التي تم منحها لقب ’أفضل سيدان شبه مدمَجة‘ في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مركبة MG RX8 الرياضية متعدّدة الاستعمالات من سبعة مقاعد، ومركبة الـSUV طراز MG RX5، وسيارة السيدان MG 6، ومركبة الـSUV شبه المدمَجة MG ZST، والمركبة الكهربائية (EV) بالكامل MG ZS EV. وتأتي كل الطرازات مع ضمان من المصنِّع هو الأفضل من نوعه في المنطقة والذي يمتدّ لست سنوات أو مسافة 200,000 كيلومتر.

واحتفالاً بحلول شهر رمضان المبارك وتدشين صالات العرض، يتم تقديم باقة من العروض الاستثنائية لصالح العملاء الحاليين والجدد على حد سواء. وتأتي كل سيارة ’إم جي‘ جديدة مع تأمين لسنة واحدة وتسجيل مجاني. إضافة لهذا، سيفوز العملاء إما بهاتف ’آيفون 12‘ أو قسيمة وقود بقيمة 1,000 درهم، إلى جانب خدمة الصيانة المجانية لمسافة تصل إلى 200,000 كيلومتر مع فرصة استعادة قيمة سيارتهم. أما فيما يخصّ العملاء الحاليين، فتقدّم لهم ’حملة سلامة إم جي 2021‘ خدمات بأسعار مخفَّضة مع قطع أساسية متعلِّقة بالسلامة. وتسري هذه العروض المميّزة من 1 أبريل إلى 31 مايو.

تضم صالة العرض في دبي البالغة مساحتها 1,000 متر مربَّع 15 سيارة، وهي تحوي شاشة LED خارجية بقياس 7 x 5 أمتار وصالة احتفال‘ حيث يستلم العملاء سياراتهم الجديدة. أما في أبوظبي، فتقع صالة العرض البالغة مساحتها 700 متر مربَّع في أحد أبرز المباني بالمدينة، بينما تستضيف صالة العرض الضخمة في رأس الخيمة والبالغة مساحتها 1600 متر مربَّع مركز مخصَّص للخدمة وقطع الغيار. وتشتمل كل المواقع الثلاثة على أركان محددة للمركبات الكهربائية، وهي تعكس عمل ام جي في مجال التنقّل الكهربائي.

كما يوجد لدى ’إنتر إميرتس موتورز‘ ثلاثة مراكز خدمة متخصِّصة في الإمارات وسيعمل فيها حوالي 100 موظّف في مجال ما بعد البيع وتحوي 32 محطة رفع لصيانة السيارات. ويقع ركن دبي في الخبيصي بمنطقة ديرة وتبلغ مساحتها 2700 متر مربَّع، بينما يقع مركز الصيانة في أبوظبي في المصفَّح، أما ركن رأس الخيمة والبالغ مساحته 600 متر مربَّع فهو متصل بصالة العرض الجديدة.