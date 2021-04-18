أحدث عروض كيا الجبر للسيارات بدون نقاش خدها بسعر الكاش 2021

أحدث عروض كيا الجبر للسيارات، (الوكيل الرسمي لشركة كيا للمركبات بالمملكة العربية السعودية)، لشهر رمضان تلك التي جاءت بعنوان بدون نقاش خدها بسعر الكاش، قد نالت أعجاب العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث تسمح للعديد من المواطنين في المملكة بالحصول على سيارات حديثة، من سيارات كيا بأسعار مناسبة. جدير بالذكر أن تلك المرة ليست المرة الأولى، التي يقدم فيها كيا للجبر، عروضا متميزة فقد قدم و في الشهر الماضي حملة يا هلا و التي كانت بالتعاون ما بين كيا الجبر للسيارات و الراجحي. فأليكم أهم، وأجدد عروض كيا للسيارات (بدون نقاش خدها بسعر الكاش).

أحدث عروض كيا الجبر:

تضمنت أجدد عروض كيا الجبر للسيارات، (بدون نقاش خدها بسعر الكاش)، العديد من السيارات موديل 2020، بالإضافة لبضع السيارات من موديل 2021، لعل أبرزها: تيلورايد 2021، و كيه 5 (K5)، هذا بالإضافة لسيارات موديل سيلتوس، وسبورتاج; و جاءت أحدث العروض المقدمة من كيا الجبر للسيارات، تنافسية لا مثيل لها، حيث يسمح العرض للمشتري بشراء سيارة جديدة، دون دفع أية دفعات أولية، كذلك عدم تحصيل أية هوامش ربحية و رفع جميع الرسوم الإدارية أيضا. جدير بالذكر أن هذا العرض، والذي يعد أجدد عروض كيا الجبر للعربيات، يأتي بالتعاون مع البنك الأهلي السعودي.

الاستفسار عن أحدث عروض كيا الجبر للسيارات:

حرصا من إدارة شركة كيا الجبر للسيارات على توفير سبل الراحة والتواصل لعملائها، فقد وفرت عدة وسائل تسمح للعملاء بالتواصل مع الشركة; فإن أردت الاستفسار، والسؤال عن عروض كيا الجبر للسيارات، ومعرفة العربيات المتاحة بالعرض، و تفاصيلها، و كذلك أسعارها، أو أي حتى الاستفسار عن أي خدمة أخرى، أو تقديم شكوى، يمكنك ذلك بإحدى الطرق الأتية:

أولا يمكنك زيارة اقرب فرع لك من فروع كيا الجبر للسيارات. كذلك يمكنك زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لكيا الجبر للسيارات، أو زيارة الموقع الرسمي لكيا الجبرعلى تويتر. كما يمكنك أيضا الاتصال برقم خدمة العملاء، هذا المتاح من شركة كيا الجبر للسيارات لعملائه، و هو: 920014200

تصريحات وائل البغدادي عن شراكة كيا الجبر مع البنك الأهلي :

صرح الرئيس التنفيذي لشركة كيا الجبر التجارية، السيد وائل البغدادي، عن عرض بدون نقاش خدها بسعر الكاش، و الذي يعد أحدث عروض كيا الجبر للسيارات، عن سعادته بتلك الشراكة مع البنك الأهلي السعودي، و ما أسفر عنه العرض من نتائج; و أكد أن العرض يهدف و في المقام الأول لمساعدة الراغبين في امتلاك سيارة كيا جديدة، كذلك أكد السيد وائل بأن تلك الشراكة، جاءت بموافقة و رغبة كلا الطرفين، كما تمنى أن تتقرر تلك الشراكة مستقبلا، فهو يرى أن البنك الأهلي السعودي قد أستطاع، و في الفترة الماضية القصيرة تحقيق نقلة فريدة في تاريخه. كذلك تطرق في حديث عن عروض أخرى جديدة من كيا الجبر للعربيات في الفترة القادمة.

المزيد من العروض الجديدة من كيا الجبر:

استكمل السيد وائل البغدادي تصريحاته، مؤكدا أن عرض خدها بسعر الكاش، لن تكون آخر العروض التي تقدمها المؤسسة: مؤسسة كيا الجبر للسيارات، و وعد الجمهور بمزيد من العروض الحديثة في الفترة القادمة; كذلك أكد أنه من المقرر أن تقوم شركة كيا الجبر، بتقديم خدمة المساعدة على الطريق مجانا، ولمدة 3 سنوات، لكل العربيات التي تم شراءها من فروع كيا الجبر، منذ 2020 وكذلك التي سيتم شراءها، حتى نهاية 2021. وأكد على توفير كيا الجبر للسيارات، على أحدث الخدمات لمستخدميها، كخدمات الصيانة، و خدمات توفير قطع غيار، وغيرها، بجانب توفيرها أحدث العروض.