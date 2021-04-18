عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021 في السعودية

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021 حيث شهدت المملكة العربية السعودية خلال الفترة الأخيرة نشاط تجاري واضح وهو بيع وشراء السيارات، وتقديم الكثير من العروض بسعر الكاش أو التقسيط، وذلك لأنواع مختلفة من السيارات بأحدث الموديلات كما تم الإعلان عن إمكانية التقسيط لجميع العملاء دون دفع مبلغ مقدم حتى يتم انعاش سوق السيارات السعودي مرة أخرى في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021

هناك الكثير من الشركات التي تقدم عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش في الكثير من الأنواع للسيارات، وتهتم هذه الشركات باستيراد الأنواع الحديثة منها، فهي تمتلك المميزات المختلفة حيث أنها تتداول بكثرة في السوق المحلي، كما أن الشركة تقدم الكثير من الخدمات المختلفة للبيع بسعر الكاش أو التقسيط، وتأتي العروض والأسعار التالية:

سعر سيارة كامري إل أي أساسي هجينة بدون دفع مقدم، والسداد على 60 شهر عن طريق دفع 874 ريال شهريا.

كما أن سعر سيارة كورولا 2021 اكس إل أي عبارة عن 1862 ريال شهريا لمدة 60 شهر.

يتم بيع سيارة كورولا جي إل فتحة سقف 2021 بمبلغ 1561 ريال شهريا بدون دفع مقدم وذلك لمدة 60 شهر.

السيارة كورولا 2021 اكس إل أي مطور يتم بيعها تقسيط بسعر الكاش من خلال دفع 1360 ريال شهريا لمدة 60 شهر.

عروض كيا موتورز تقسيط السيارات بسعر الكاش 2021

قدمت شركة كيا في المملكة العربية السعودية الكثير من العروض من خلال بيع السيارة بالتقسيط بسعر الكاش، كما أكدت أن جميع السيارات التي يتم عرضها هي أحدث موديلات وجاءت العروض عبارة عن التالي:

سيارة كيا بيجاس 2021 بمقدم 3950 ريال وقسط شهري 733 ريال ومدة السداد 60 شهر.

سيارة فورد فيغو أمبيانتي 2021 بمقدم 2000 ريال وقسط شهري 693 ريال لمدة 60 شهر.

من خلال الشركات السابقة يمكنك معرفة أحدث عروض سيارات تقسيط بسعر الكاش 2021 والحصول على السيارة المفضلة لديك، بأفضل التسهيلات أثناء البيع والشراء من الشركات المختلفة التي تقدم العروض في الفترة الحالية.