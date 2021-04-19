عروض السيارات في السعودية خلال شهر رمضان 1442

ينتظر المهتمين بأسعار السيارات عروض السيارات في السعودية في شهر رمضان الجاري 1442 هـ، كما هو معتاد كل عام من تقديم تخفيضات كبيرة على موديلات وأنواع كثيرة في المملكة العربية السعودية.

العروض على سيارة فورد في السعودية

تقدم شركة الجزيرة للسيارات والتي تعد الوكيل الحصري لشركة فورد في المملكة العربية السعودية عروض هائلة على السيارات والتي تستمر لمدة شهر على أن تنتهي يوم 15 مايو 1442 م.

تقدم الشركة ضمان على السيارات إلى 200 ألف كيلو متر مربع، وتصل مدة الضمان إلى ثلاث سنوات أو أكثر، فضلاً عن خدمة الصيانة والتوصيل مجانًا.

تشتمل عروض شركة الجزيرة على سيارة فورد اكسبيديشن، سيارة فورد اكسبلور، فورد F-150 بغمازة، فورد F-150 بغمازتين، وسيارة فورد توروس 2021، التي يصل سعرها بعد العرض إلى 104.900 جنيه مصري، وسعرها شامل ضريبة القيمة المضافة يصل إلى 120.635 ريال سعودي.

العروض على سيارة BMW

تقدم شركة الناغي التي تعد الوكيل الحصري لشركة BMW في المملكة العربية السعودية عروض هائلة وخصومات تصل إلى 30%، بالإضافة إلى ضمان تتراوح مدته ما بين ثلاثة أعوام إلى خمسة أعوام، وتتمثل العروض في التالي:

يبلغ سعر سيارة BMW OI 12 500 ريال سعودي.

سعر سيارة X2 S drive 2OI BMW يبلغ 205 ألف ريال سعودي.

بينما يبلغ سعر سيارةX1 2021 BMW 166 ألف ريال سعودي.

عروض السيارات في السعودية شركة العيسائي

تقدم شركة العيسائي عروض على أنواع مختلفة من السيارات في السعودية خلال شهر رمضان المبارك، والتي تشمل سيارة ميتسوبيشي أتراج GLX-LL 2021، ميتسوبيشي سبيس ستار HL 2021، ميتسوبيشي اتراج GLX-HL، كما تسري العروض على ميتسوبيشي اكسباندر 2021 بسعر 69.999 ريال.

العرض على سيارة كيا بالتعاون مع البنك الأهلي

تتمثل العروض التي تقدمها الشركات السعودية على سيارات كيا فيما يلي: