بالصور مرسيدس EQ المنافس الأقوى لسيارات همر

تطور مرسيدس الألمانية، العديد من الطرازات الكهربائية تحت اسم EQ، مثل EQC وEQA، وسيتم تدشين EQS في القريب، كما أعلن أن طراز جي كلاس سيأتي بنُسخة كهربائية بالكامل تُسمى EQGوستأتي بإصدارين EQG 560 و.EQG 580

تصاميم تخيلية لنماذج EQG الكهربائية من مرسيدس

حتى الآن لا يوجد إعلان رسمي من الشركة حول شكل وتصميم سيارات EQG ، إلا أن عددا من المواقع والصحف الإلكترونية نشرت تصاميم تخيلية للسيارة الكهربائية من مرسيدس، والتي جاء أغلبها مماثلا لسيارات EQA .

منافسة منتظرة بين مرسيدس EQ وهمر

ويتوقع أن تكون النماذج الجديدة من مرسيدس دوت الخليج المنافس الأقوى لسيارات همر الكهربائية بالكامل، بعد أن كشفت GMC عن نسخة همر suv الكهربائية بالكامل، وستتاح سيارة همر بنسخ ذات ثلاثة محركات كهربائية، ونسخ أخرى بمحركين، وتسع مقصورة همر suv الجديدة لخمسة رُكاب، مع مساحة تخزين كبيرة خلف المقاعد.