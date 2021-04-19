فولكس فاغن تطلق سيارات كهربائية في معرض شنغهاي للسيارات

نقلت تقارير صحفية عن رئيس العمليات لشركة فولكس فاغن الألمانية في الصين، ستيفان فولنشتاين قوله إن الشركة الألمانية تأمل في أن تصل حصتها في سوق الصين للسيارات ذات المحركات البديلة إلى نحو 15%، وهو ما يعادل الحصة التي تتمتع بها حالياً في مبيعات السيارات القياسية.

فولكس فاغن تتجه نحو السيارات الصديقة للبيئة

وأضاف فولنشتاين قبل بدء معرض شنغهاي التجاري للسيارات اليوم الاثنين، إن فولكس فاغن لديها تاريخ قوي في الوصول متأخرة إلى حد ما، ولكن مع ثقل كبير، وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا عن خطط ضخمة للتحول عن محركات الاحتراق إلى السيارات الصديقة للبيئة بما فيها السيارات الكهربائية.

مركبات كهربائية جديدة من فولكس فاغن

وقدمت فولكس فاغن سيارتي "ID6. X" و"Crozz"، وهما من المركبات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تعمل بالبطارية سيتم إنتاجهما في الصين فقط.

آمال ببيع 100 ألف سيارة كهربائية في الصين

وتبلغ حصة فولكس فاغن من سوق السيارات الكهربائية في الصين وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، نحو 3% إلى 4% حالياً، لكن الشركة ووفقا لمسؤوليها لديها فرصة جيدة" للوصول إلى أكثر من 10%، وتهدف إلى بيع أكثر من 100 ألف سيارة كهربائية في الصين هذا العام.

فولكس فاعن تستثمر 15 مليار يورو في تكنولوجيا السيارات

تجدر الإشارة هنا إلى أن عملاق صناعة السيارات الأوروبية، كانت قد أعلنت أنها بصدد استثمار 15 مليار يورو في التكنولوجيا في السنوات الأربعة المقبلة، وفي الصين تحديدا.