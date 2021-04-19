Levante Hybrid تتألق بخواصّ كهربائيّة استثنائيّة.. سيارة رياضية متعددة الاستعمالات من Maserati

تتألق سيارة مازيراتي Maserati الرياضية متعددة الاستعمالات بخواصّ كهربائية استثنائية. وتواصل جيبلي هايبرد نجاحاتها المتتالية بعد التألق المذهل الذي شهدته العام الماضي لتلهم جميع نماذج مازيراتي المستقبلية.

وتَعد ليڤانتي هايبرد Levante Hybrid بمستقبل واعد لعلامة مازيراتي، حيث تجمع بين المحرّك المزوّد بأربع أسطوانات سعة لترين، ونظام هايبرد الهجين بتغذية 48 فولت، ما يتيح للسائق استعادة الطاقة أثناء تباطؤ السرعة والفرملة. وتجمع السيارة، التي تسعى إلى التفرد، بين التكنولوجيا والمواصفات الحصريّة، إذ تتميز بالقوة ومراعاة الشروط البيئية.

وتتسم هذه السيارة المتطورة بخفة وزنها مقارنة بمثيلتها التي تعمل بالوقود، كما أنها أكثر سرعة وجمالاً، مع تميزها بأداء استثنائي وحدّ أدنى من التأثير السلبي على البيئة. وبفضل سرعتها القصوى التي تبلغ 240 كيلومتر في الساعة، وتسارعها من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون ست ثوانٍ فقط، تصل ليڤانتي هايبرد إلى طاقتها القصوى البالغة 330 حصان مع عزم دوران 450 نيوتن متر عند 2250 دورة في الدقيقة. وبالرغم من خواصها الهجينة، لم تفقد العلامة طابعها الخاص؛ إذ لا تزال تصدر صوت مازيراتي المتميز.

وتتألق العلامة التي تخطو بثقة في عالم السيارات الكهربائية، بتفاصيل بلون أزرق كوبالت جريء، ابتداءً بفتحات الهواء الجانبية الثلاث المميزة، إلى أسطوانة المكابح والشعار على الدعامة الخلفية والتطريزات الموجودة في المقصورة الداخلية. وتتوفر نُسخة الإطلاق من سيارة ليڤانتي هايبرد بلون Azzuro Astro المعدني ثلاثي الطبقات، الذي يتحول إلى لون أزرق ساحر تحت أشعة الشمس، بينما يكون أقرب إلى الرمادي في الأماكن المظلمة. وتستوحي مازيراتي لون السيارة من سماء مودينا، والبحر؛ مسكن نبتون، الذي منح رمحه ثلاثيّ الرؤوس ليكون شعاراً للعلامة الشهيرة.

وتتميز السيارة الرياضية متعددة الاستعمالات ليڤانتي هايبرد بتصميم قائم على التباينات، حيث تجمع بين الأداء الرفيع والتوفير في استهلاك الوقود. وسيتم إطلاق السيارة عالمياً من خلال فعالية عرضٍ رقمي على الموقع الإلكتروني للعلامة houseof.maserati.com، بينما يحظى المعجبون بفرصة مشاهدتها بشكل مباشر في معرض شنغهاي الدولي للسيارات.