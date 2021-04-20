فيديو وصور أودي عن A6 e-tron الكهربائية بالكامل

كشفت شركة أودي الألمانية، عن المركبة A6 e-tron الكهربائية بالكامل، في معرض شنغهاي للسيارات الذي انطلق أمس الاثنين، ويبلغ طول السيارة 4.96 متر وعرضها 1.96 متر وارتفاعها 1.44 متر، وسيتم الكشف عن أول سيارة أودي يتم بناؤها على منصة PPE في 2022.

وكانت أودي أعلنت سابقا أن يتم تطوير المنصة بالتعاون مع بورشه، حيث ستُستخدم في الجيل القادم من ماكان الكهربائية، وتتميز السيارة بلغة تصميم أكثر تقليدية من سيارات أودي الكهربائية الأخرى، مع شبك كبير مُغلق كع مآخذ هواء في الأسفل والجانب لتبريد البطارية ونظام الدفع.

ركاب أودي الكهربائية لن يستخدموا تكييف الهواء

سيارة A6 e-tron كشف عنها بطلاء Heliosilver ذي المظهر ثلاثي الأبعاد، الذي يعكس حرارة الشمس، وتقول أودي إن رُكاب السيارة لن يضطروا إلى استخدام نظام تكييف الهواء، كما تتميز بمصابيح Digital Matrix LED ديناميكية، والتي يُمكنها عرض لعبة فيديو متعددة اللاعبين على حائط أمامها.

بطارية سيارة أودي الكهربائية تسير لـ 700 كم في الشحنة

وستحصل السيارة على بطارية بقدرة 100 كيلوواط في وسط السيارة مع تقنية شحن بقوة 800 واط، لتتمكن من شحنها بنطاق يبلغ 300 كيلومتر في 10 دقائق فقط، وتستغرق أقل من 25 دقيقة للشحن من 5% إلى 80%، في حين أن نطاقها الإجمالي يزيد عن 700 كم للشحنة الكاملة.

سيارة A6 e-tron بمحركين كهربائيين يولدان قوة 470 حصان

وتعمل السيارة بمحركين كهربائيين بقوة 470 حصان، وقالت أودي أن الإصدار الأساسي سيأتي بمحرك واحد ليتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 7 ثوان، في حين أن النسخ عالية الأداء ستتسارع إلى نفس السرعة في أقل من أربعة ثوان.