مازيراتي تكشف عن أول سيارة دفع رباعي هجينة

أعلنت مازيراتي عن أول سيارة دفع رباعي هجينة، في معرض شنغهاي الدولي للسيارات، وكشفت الشركة لأول مرة عن سيارتها الرياضية متعددة الاستعمالات "ليڤانتي هايبرد"، التي تعكس التزام مازيراتي بمواصلة تطبيق استراتيجيتها للسيارات الكهربائية، والتي بدأت بطراز جيبلي هايبرد.

مازيراتي تعلن عن سيارة رياضية صديقة للبيئة

وتتفرد ليڤانتي هايبرد بكونها سيارة رياضية سريعة وصديقة للبيئة وذات مزايا استثنائية، حيث تمتاز بأنها أكثر سرعة واستدامة مقارنة مع نظيراتها العاملة بالديزل أو البنزين، أضيفي إلى ذلك أنها تتمتع بمجموعة من المواصفات المخصصة.

ليڤانتي هايبرد من مازيراتي بقوة 330 حصان

وتم تزويد ليڤانتي هايبرد بمحرك ذي 4 أسطوانات بسعة 2 لتر، بالإضافة إلى مُحرك هجين باستطاعة 48 فولط مُخصص لاستعادة الطاقة أثناء تباطؤ السرعة والفرملة، وتتمتع السيارة بتوزّع أفضل للوزن بفضل تثبيت البطارية في القسم الخلفي دون التأثير على قدرة الحمولة، مستويات مذهلة من الأداء عند تشغيل وضع الدفع الرباعي، حيث تبلغ الطاقة القصوى لمُحرك السيارة 330 حصاناً، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 240 كم/ ساعة، وتمتاز بقدرتها على الانطلاق من وضع السكون إلى سرعة 100 كم/ ساعة خلال 6 ثوانٍ فقط.

تواصل دائم بين سيارة ليڤانتي هايبرد وسائقها

وتتيح سيارة ليڤانتي هايبرد إمكانية التواصل في جميع الأوقات بفضل برنامج (Maserati Connect) الجديد، ما يضمن مراقبة أداء السيارة بشكلٍ دائم، وتنبيه السائق عند حاجة السيارة للصيانة، ويمكن للسائقين استخدام الهاتف الذكي أو الساعة الذكية للبقاء على اتصالٍ بسيارتهم، مع إمكانية القيام بذلك أيضاً عبر خدمة المساعد الشخصي الافتراضي أمازون أليكسا ومُساعد جوجل.