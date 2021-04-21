عروض تويوتا من مصرف الراجحي بمناسبة شهر رمضان ٢٠٢١

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عروض تويوتا من مصرف الراجحي علي السيارات بمناسبة شهر رمضان على موديلات متنوعة من سيارات تويوتا دون دفعة أولى ودون القسط الأول ودون مصاريف إدارية من خلال التمويل التأجيري من بنك الراجحي البنك الأكبر والأكثر انتشارا داخل المملكة، يعتبر بنك الراجحي من أفضل البنوك المتواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.عروض تويوتا من مصرف الراجحي
امتلك الآن سيارتك المفضلة من تويوتا مع مصرف الراجحي سار امتلاكك لها جدا سهل، يوفر مصرف الراجحي مجموعة من الخدمات لعملاء المصرف ومنها فرصة لتأجير السيارات ويتوفر موديل تويوتا ويمكن التقديم من خلال الموقع الألكتروني الخاص بالمصرف، لحق العروض سارية حتى ١١ مايو.عروض تويوتا علي الفئات الاقتصادية
- العرض الأول سيارة تويوتا ياريس2021 قسط شهري ٧٨٠ ريال سعودي.
- العرض الثاني سيارة تويوتا كورولا ٢٠٢١ قسط شهري ١٠١٥ ريال سعودي.
- العرض الثالث تويوتا راش ٢٠٢١ قسط شهري ٩٨٤ ريال سعودي شهريا جميع العروض بمعدل نسبة شامل التأمين السنوي ٦,٤٨٪، القسط محسوب على ٦٠ شهر مع دفعه أخيرة بقيمة ٤٠٪ مع الإعفاء من القسط الأول بحد أقصى ١٥٠٠ ريال سعودي.
- العرض الأول سيارة تويوتا برادو ٢٠٢١ قسط شهري بقيمة ٢٠٥١ ريال سعودي شهريا.
- العرض الثاني وحش البر لاند كروز ٢٠٢١ بقسط شهري ٢٨٢٣ ريال سعودي.
- العرض الثالث السيارة الأفضل للعائلات تويوتا أنوفا ٢٠٢١ القسط الشهري ١٤١٢ ريال سعودي، أيضا معدل النسبة شامل التأمين السنوي ٦,٤٨٪، القسط محسوب على ٦٠ شهر مع دفعه أخيرة بقيمة ٤٠٪ مع الإعفاء من القسط الأول بحد أقصى ١٥٠٠ ريال سعودي.
مميزات سيارات تويوتا
سيارات تويوتا يمكن الاعتماد عليها حيث إنها توفر الكثير من الموديلات التي تناسب احتياجاتك وجميع المراحل العمرية، تتحمل السيارة تويوتا جميع درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة نظرا للمحركات الجبارة التي تتميز بها السيارة وتعتبر السيارة تويوتا من أكثر السيارات انتشارا في جميع أنحاء العالم والمملكة .
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عروض تويوتا من مصرف الراجحي علي السيارات بمناسبة شهر رمضان على موديلات متنوعة من سيارات تويوتا دون دفعة أولى ودون القسط الأول ودون مصاريف إدارية من خلال التمويل التأجيري من بنك الراجحي البنك الأكبر والأكثر انتشارا داخل المملكة، يعتبر بنك الراجحي من أفضل البنوك المتواجدة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية والمتوافقة مع جميع أحكام الشريعة الإسلامية.عروض تويوتا من مصرف الراجحي
امتلك الآن سيارتك المفضلة من تويوتا مع مصرف الراجحي سار امتلاكك لها جدا سهل، يوفر مصرف الراجحي مجموعة من الخدمات لعملاء المصرف ومنها فرصة لتأجير السيارات ويتوفر موديل تويوتا ويمكن التقديم من خلال الموقع الألكتروني الخاص بالمصرف، لحق العروض سارية حتى ١١ مايو.عروض تويوتا علي الفئات الاقتصادية
- العرض الأول سيارة تويوتا ياريس2021 قسط شهري ٧٨٠ ريال سعودي.
- العرض الثاني سيارة تويوتا كورولا ٢٠٢١ قسط شهري ١٠١٥ ريال سعودي.
- العرض الثالث تويوتا راش ٢٠٢١ قسط شهري ٩٨٤ ريال سعودي شهريا جميع العروض بمعدل نسبة شامل التأمين السنوي ٦,٤٨٪، القسط محسوب على ٦٠ شهر مع دفعه أخيرة بقيمة ٤٠٪ مع الإعفاء من القسط الأول بحد أقصى ١٥٠٠ ريال سعودي.
- العرض الأول سيارة تويوتا برادو ٢٠٢١ قسط شهري بقيمة ٢٠٥١ ريال سعودي شهريا.
- العرض الثاني وحش البر لاند كروز ٢٠٢١ بقسط شهري ٢٨٢٣ ريال سعودي.
- العرض الثالث السيارة الأفضل للعائلات تويوتا أنوفا ٢٠٢١ القسط الشهري ١٤١٢ ريال سعودي، أيضا معدل النسبة شامل التأمين السنوي ٦,٤٨٪، القسط محسوب على ٦٠ شهر مع دفعه أخيرة بقيمة ٤٠٪ مع الإعفاء من القسط الأول بحد أقصى ١٥٠٠ ريال سعودي.
مميزات سيارات تويوتا
سيارات تويوتا يمكن الاعتماد عليها حيث إنها توفر الكثير من الموديلات التي تناسب احتياجاتك وجميع المراحل العمرية، تتحمل السيارة تويوتا جميع درجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة نظرا للمحركات الجبارة التي تتميز بها السيارة وتعتبر السيارة تويوتا من أكثر السيارات انتشارا في جميع أنحاء العالم والمملكة .
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