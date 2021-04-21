أسعار ومواصفات سيارة بي واي دي 2021 في المملكة 

أسعار ومواصفات سيارة بي واي دي 2021 تعد السوق السعودية من أكثر الأسواق التي تشهد منافسات عدة بين العلامات التجارية الشهيرة للسيارات، ولكن تأخذ الشركات الصينية النصيب الأكبر من هذه المنافسات، حيث قامت الشركة بطرح سيارة بي واي دي فئة F3، وهي من السيارات السيدان ويتميز محرك السيارة بقوة قدرها 108 حصان بسعة 1500 سي سي مزود بناقل حركة خماسي السرعات ماني آل، وللتعرف على باقي مميزات السيارة وأسعارها في المملكة نتابع معا.

مميزات السيارة بي واي دي F3

تصنف سيارة بي واي دي كأحد سيارات السيدان، حيث يوجد بها مصابيح أمامية وخلفية متناسقة مع الشكل العام للسيارة، بالإضافة إلى المميزات التالية:

توجد مصابيح أمامية ومصابيح خلفية من نوع LED، بالإضافة إلى عدسات أمامية.

يتوفر بالسيارة منبه السرقة لتنبيه السائق في حالة حدوث سرقة للسيارة.

السيارة اقتصادية في البنزين، حيث تستهلك 6 لترات لكل 1000 كيلو متر.

عدادات السيارة انسيابية الشكل بها لمبة تحذيرية بلوحة العدادات.

يعمل نظام السينسور بارك والإنذار الخلفي على حماية السيارة عند الرجوع إلى الخلف.

تتميز السيارة بوجود عدة إنذارات لتنبيه السائق في حالة عدم ارتداء حزام الأمان أو عند تجاوز السرعات القصوى.

في حالة عدم غلق الأبواب جيداً تقوم السيارة بإرسال إشارات عبر العدادات.

ضبط المرايات أوتوماتيكي عن طريق ضبط الزوايا.

يوجد نظام رفع زجاج السيارة أوتوماتيكيا، كما يمكن رفعه من خلال كل باب.

وجود عدد من وسائل الأمان مثل: فرامل مانعة للانغلاق، والتوزيع الإلكتروني للفرامل.

اسعار سيارة بي واي دي F3

بلغت أسعار سيارة بي واي دي في المملكة 48.400 ريال سعودي لموديل GLX-I 2021 أوتوماتيكي بسعة محرك 1500 سي سي، أما موديل GS-I 2021 أوتوماتيك سعة محرك 1500 سي سي يبلغ سعرها 54.819 ريال سعودي.