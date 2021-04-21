مختبر المركبات الكهربائية "EV LAB" يطلق فعالية الأولى من نوعها لعشاق السيارات الكهربائية في الإمارات

كشفت EV LAB، المنصة الأولى من نوعها لبيع المركبات الكهربائية متعددة العلامات التجارية، عن إقامة أولى فعاليات سيارات وقهوة المخصصة للتعريف والترويج ومناقشة أحدث الابتكارات في عالم السيارات الكهربائية في الإمارات، بسيتي ووك بدبي.

واستقطبت الفعالية عشاق السيارات الكهربائية من المالكين وشركات السيارات، وشهدت حضور أكثر من 55 سيارة كهربائية وما يزيد عن 130 شخص اجتمعوا للاحتفال بأول لقاء مخصص لمجتمع السيارات الكهربائية في إطار فعالية سيارات وقهوة. وتجمّع العديد من مالكي السيارات الكهربائية من مختلف أنحاء الإمارات، مؤكدين اهتمامهم على استمرارية الفعالية التي تم تنظيمها برعاية جمعية مالكي المركبات الكهربائية.

وتضمنت الفعالية العديد من طرازات السيارات الكهربائية الجديدة من مختلف الشركات، من بينها تسلا واي، أول الطرازات الكهربائية في الإمارات، وفيسكر، وجي 3 من شركة إكس بينج، إضافة إلى جاكوار آي بيس، وبورشه تايكان، وأودي إي ترون، ورينو زوي 2، وشيفروليه بولت، وفيات 500 إي. كما حظيت الفعالية بدعم العديد من الأسماء البارزة في قطاع السيارات، من بينها الطاير للسيارات والعربية للسيارات وعبد الواحد الـرسـتـمـانـي والكندي للسيارات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كيفن شلهوب، المؤسس والرئيس التنفيذي في EV LAB: "عكس الإقبال القوي على الفعالية وحضور بعض الطرازات الفريدة فيها الشعبية المتنامية للسيارات الكهربائية وتغيّر نظرة عشاق السيارات نحو ترسيخ التزامهم بالحد من الانبعاثات الكربونية. وتُعد وسائل النقل البري مسؤولةً عن 75% من الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، ويساهم هذا النوع من الفعاليات في تحقيق أهداف رؤية الإمارات الرامية إلى تخفيف الانبعاثات الكربونية وتقليل كمية ثاني أكسيد الكربون الصادر عن السيارات بمقدار 200 مليون رطل بحلول عام 2030. وتأتي هذه الفعالية بالتزامن مع تنامي مجتمع السيارات الكهربائية في دولة الإمارات وتعتبر الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي سننظمها للترويج للسيارات الكهربائية وتوعية السائقين حول ضرورة التحلي بالمسؤولية البيئية".

ومن جانبه، قال كايل ويبر، رئيس العمليات في EV LAB: "لقد سررنا بمستويات الإقبال الكبيرة التي شهدتها فعالية سيارات وقهوة المخصصة للسيارات الكهربائية في دبي، والتي قمنا بتنظيمها بما يتوافق مع جميع بروتوكولات السلامة. وتبيّن الفعالية التوجّه المتزايد نحو السيارات الكهربائية في الإمارات، والالتزام الواضح لعشاق السيارات بإحداث تغيير إيجابي. ونحن واثقون من تميّز النسخ المقبلة من فعاليات EV LAB، وقدرتها على دعم تحقيق الرؤية البيئية الخضراء للإمارات عبر تقديم مساهمات ملموسة تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية واعتمادها كخيار أساسي في التنقل".

وفضلاً عن المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي المتنوّع، تسعى منصّة EV LAB لتحفيز التحوّل نحو وسائط النقل المستدامة عبر الاستفادة من المزايا التي توفرها السيارات الكهربائية من حيث جودة الهواء والبيئة العامة. ووقعت المنصة شراكات مع كبرى شركات السيارات لتوفير مجموعة مختارة من أفضل المنتجات المخصصة للسيارات الكهربائية في السوق. وستتيح الشركة مجموعة واسعة من أجهزة الشحن وحلول التنقل الصغيرة مثل الدراجات النارية، وألواح التزلج سكيت بورد، والسكوتر.

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وتعزيزاً للزخم، ستنظم منصة EV LAB أول فعاليّة على الحلبة في الإمارات بمناسبة افتتاح حلبة مرسى ياس في 30 أبريل 2021. وسيجتمع المشاركون بعد الإفطار لاختبار قيادة تجريبية للسيارات الكهربائية على الحلبة المخصصة لسباقات الفورمولا 1. يمكن للمهتمين بالمشاركة التسجيل حالياً عبر الرابط الإلكتروني.