فيديو نيسان تعدل سيارات X-Trail

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,21 نيسان (أبريل) 2021 - 09:50
أعلنت نيسان اليابانية، إجراءات تعديلات على النماذج الجديدة من سيارات X-Trail ، وطرحت الشركة بالفعل مقاطع فيديو لتصميم X-Trail الجديدة المقرر وصولها إلى الأسواق العالمية قبل نهاية العام الجاري.
تصميم X-Trail نيسان الجديدة
ووفقا للمقاطع المنشورة، يلاحظ أن السيارة أصبحت أكبر بقليل وطال التعديل التصميم الخارجي والداخلي للسيارات، وحصلت على تصميم جديد لممتصات الصدمات، ومن الداخل حصلت X-Trail على واجهة قيادة مختلفة مجهزة بشاشة لمسية متطورة، وجهزت أنظمة المولتيميديا بمساعد رقمي مميز يمكّن السائق من التحكم بالعديد من تقنيات السيارة عبر الأوامر الصوتية.
أنظمة أمان ومحركات اقتصادية في سيارة X-Trail الجديدة
وجهزت السيارة وفقا لوكالة روسيا اليوم، بأنظمة أمان قادرة على التعرف على المشاة في الشوارع، وتفعيل أنظمة الفرامل تلقائيا لمنع الاصطدام، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وستأتي النماذج الجديدة من X-Trail بمحركات اقتصادية بثلاث أسطوانات بسعة 1.5 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 204 حصان.
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