مرسيدس تكشف النقاب عن سيارتها EQB الكهربائية

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عبد الرحمن الحاج الخميس,22 نيسان (أبريل) 2021 - 12:45
كشفت مرسيدس الألمانية رسميا، النقاب عن سيارتها EQB الكهربائية المدمجة، وذلك خلال فعاليات معرض شنغهاي الدولي للسيارات، الذي افتتح يوم الأثنين الماضي وهو ممتد حتى 28 أبريل الجاري.
مرسيدس تكشف عنEQB الكهربائية
وأوضحت مرسيدس أن السيارة EQB الجديدة تنطلق بقوة تصل إلى 272 حصان، بينما تبلغ سرعتها القصوى 160 كلم/س، وسيتوفر لها العديد من البطاريات بسعات مختلفة تصل بها إلى مدى السير 419 كلم.
مقاعد سيارة مرسيدس الكهربائية قابلة للتحريك
ووفقا لما أعلنته الشركة في المعرض، فإن السيارة الكهربائية المدمجة، وهي من فئة الموديلات الرياضية متعددة الأغراض، SUV ستأتي بمقصورة داخلية ذات مقاعد قابلة للتحريك في الصف الثاني، وقابلة للخفض في الصف الثالث، كما يسع حيز الأمتعة بها ما يصل إلى 1710 لتر.
مميزات سيارات EQB الكهربائية
وتتميز السيارة وفقا لوكالة الأنباء الألمانية، من خلال شبكة المبرد البلاستيكية المغلقة والمطلية باللون الأسود، والتصميم الجديد للغطاء الخلفي، والحليات المطلية باللون الذهبي الوردي، وكونسول إضاءة خلفية أمام الراكب الأمامي.
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