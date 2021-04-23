أقوي عروض نيسان من شركة بترومين في شهر رمضان ٢٠٢١

أقوي عروض نيسان من بترومين بمناسبة رمضان ٢٠٢١، السيارة اليابانية المفضلة للجميع ذات العلامة التجارية المحببة والتي تعني الثقة لدي الجميع من حيث الجودة والكفاءة الغير منتهية وبمناسبة رمضان 2021 يقدم وكيل نيسان شركة بترومين احدي وكلاء نيسان بالمملكة العربية السعودية اقوي العروض التنافسية علي مجموعة من موديلات السيارات الصالون و suv والجيب.

العرض الأول التيما 2021 السيارة الصالون الأفضل في فئتها،تقدم شركة بترومين نيسان لعملاءها الصيانة المجانية لمدة 10 سنوات والقطع الاستهلاكية غير مشمولة و أو 100 ألف كم أيهما اقرب. ويمكنك تمديد الضمان ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات آو 300 ألف كم، لعملاء البنك الأهلي المحول رواتبهم بالبنك عرض تمويلي خاص من خلال الدفعة الأولي 10 ريال ويوجد عروض تمويلية أخرى حسب اختيار العميل وتخضع لشروط جهة التمويل ،لحق العرض سارى حتى 13 مايو 2021.

العرض الثاني فخامة السيدان والصالون مكيسما 2020، تقدم شركة بترومين نيسان لعملاءها الصيانة المجانية لمدة 10 سنوات والقطع الاستهلاكية غير مشمولة و أو 100 ألف كم أيهما اقرب. ويمكنك تمديد الضمان ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات آو 300 ألف كم، لعملاء البنك الأهلي المحول رواتبهم بالبنك عرض تمويلي خاص من خلال الدفعة الأولي 10 ريال ويوجد عروض تمويلية أخرى حسب اختيار العميل وتخضع لشروط جهة التمويل ،لحق العرض سارى حتى 13 مايو 2021.

عروض نيسان السيارات SUV

العرض الأول كيكس 2021 ، سيارة كيكس المتميزة من نيسان تأتي بفئتين كيكسSv و كيكس SL.

أقوي عروض نيسان للسيارات الصالون Sedan

كيكس Sv لعملاء التقسيط يمكنك تقسيطها بمناسبة شهر رمضان 749 ريال سعودي وتقسيطها يمكنك ذلك من خلال مصرف الراجحي مع دفعة أولي 11% مع العلم القسط الشهرى شامل ضريبة القيمة المضافة، لعملاء الكاش بسعر 53,749 ريال سعودي يشمل خصم 11,000 ريال لمبيعات النقدي غير شامل ضريبة القيمة المضافة،لحق العرض ساري حتي أخر مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

كيكس SL لعملاء التقسيط يمكنك تقسيطها بمناسبة شهر رمضان 861 ريال سعودي وتقسيطها يمكنك ذلك من خلال مصرف الراجحي مع دفعة أولي 11% مع العلم القسط الشهرى شامل ضريبة القيمة المضافة، لعملاء الكاش بسعر 66,999 ريال سعودي يشمل خصم 11,000 ريال لمبيعات النقدي غير شامل ضريبة القيمة المضافة،لحق العرض ساري حتي أخر مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية.

العرض الثاني كيكس 2020 تقدم شركة بترومين نيسان لعملاءها الصيانة المجانية لمدة 10 سنوات والقطع الاستهلاكية غير مشمولة و أو 100 ألف كم أيهما اقرب. ويمكنك تمديد الضمان ليصبح عدد سنوات الضمان 10 سنوات آو 300 ألف كم، لعملاء البنك الأهلي المحول رواتبهم بالبنك عرض تمويلي خاص من خلال الدفعة الأولي 10 ريال ويوجد عروض تمويلية أخرى حسب اختيار العميل وتخضع لشروط جهة التمويل ،لحق العرض سارى حتى 13 مايو 2021.

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