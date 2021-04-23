عروض فورد إسكورت 2020 بأرخص قسط شهري وبدون دفعة أولى فورد الناغي رمضان 2021

عروض فورد إسكورت موديل 2020 بأقساط مريحة وبدون دفعة أولى أو رسوم من فورد الناغي ضمن عروض رمضان 2021، لا شك أن شركة فورد أحد أفضل السيارات في العالم ويسعى معظم محبي السيارات إلى اقتناء علامة فورد العالمية، وذلك نظراً للمزايا العديدة التي تتصف بها سيارات فورد، وتُقدم شركة محمد يوسف الناغي عروض رمضانية مذهلة لهذا العام، بحيث تمنحك إمكانية شراء سيارات فورد موديل 2020 بتقسيط مريح وبدون دفعة أول أو رسوم إدارية، واليوم نتناول إحدى تلك العروض وهو عن سيارة فورد إسكورت امبيانتي بأرخص قسط شهري من فورد الناغي.

عروض فورد إسكورت 2020 من فورد الناغي للسيارات

تمنح شركة الناغي فورد للسيارات ضمن عروض أيام الخير رمضان 2021 لعملائها عدة تخفيضات وعروض مميزة، حيث بمكنك الحصول على سيارة فورد إسكورت امبيانتي موديل عام 2020، وذلك قسط شهري يبدأ من 669 ريال سعودي شامل الضريبة وهو أرخص قسط شهري توفره الشركة ضمن عروض رمضان لذا العام، ويمكنك الحصول على السيارة بدون دفعة أولى وبدون رسوم إدارية مع ضمان حتى 5 سنوات أو 100 ألف كيلو متر، وقد بدأ العرض بالفعل ابتداء من 4 أبريل ويستمر حتى 12 مايو للعام الجاري.

مزايا فورد إسكورت امبيانتي الداخلية والخارجية

سيارة فورد إسكورت امبيانتي موديل 2020 هي إحدى السيارات السيدان الواسعة الانتشار، وهي تتميز بمُحرك 1.5 لتر 1500 سي سي 3 سلندر تمنحك قوة 123 حصان، قير السيارة أوتوماتيك بنظام دفع أمامي مع حساسات خلفية و 4 وسائد هوائية واستهلاك الوقود بمعدل 18.9 كيلو متر / لتر، مع مقاعد جلدية مزيج بين الرمادي والأسود ومقود مكسي جلد يمكنك من خلاله التحكم في عداد الرحلات والنظام الصوتي ومثبت السرعة، شاشة وسطية بحجم مناسب والتحكم في النوافذ أوتو بالإضافة إلى فتحات تكييف ومنافذ طاقة وشحن.

تتميز فورد اسكورت امبيانتي 2020 بشبك أمامي بخطوط من الكروم مع إكصدام كذلك من الكروم والإضاءة FULL LED عالية ومنخفضة وإشارات، مع إشارات على المرأة الجانبية الكهربائية وإطارات من الكروم حول زجاج النوافذ بالكامل، تتوفر السيارة باللون الأبيض واللون النبيتي أو الأحمر الداكن مع إمكانية الدخول الذكي والتشغيل الزكي، أما عن السيارة من الخف فإن جميع الإضاءات LED وشنطة كهربائية متسعة من الداخل تتميز بخطوط من الكروم عند مقبض الشنطة مع كشافات للضباب.