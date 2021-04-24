وصول شانجان CS75 بلس 2022 الجديدة بسعر تنافسي وتصميم يشبه لكزس ومزايا رائعة إبداع لا يوصف!، توفر شانجان CS75 بلس فئة LIMITED الأعلى لعام 2022 بتصميم أوروبي وليس صيني ومواصفات رائعة، ويرى الكثير من مُختصي السيارات في المملكة العربية السعودية والعالم العربي أن شانجان ستكون الأولى بالأسواق السعودية عن قريب، وذلك لأنها توفر كل ما يحتاجه عشاق السيارات من تصميم ممتاز ومزايا رائعة وسعر مناسب تجعلها المُفضلة لدى الكثير.

وصول شانجان CS75 بلس 2022

وصلت إلى أراضي المملكة العربية السعودية شانجان CS75 بلس فئة LIMITED اعلى فئه موديل 2022 والتي تختلف كثيراً عن شانجان CS75 المعرفة بالمملكة، بشكل مميز جداً وإنارة لم نرى مثلها في شانجان من قبل مُحرك 4 سلندر بنظام دفع أمامي سعة 2 لتر تيربو يمنحك قوة 229 حصان والعزم 360 نيوتن.متر قير أوتوماتيك ثمانى سرعات، صرفية وقود السيارة توضح أن اللتر الواحد يمنح فئة LIMITED إمكانية المشي حتى 13.7 كيلو متر بتقييم ممتاز ونوعية البنزين 91، تتوفر السيارة بسعر 103 ألاف 385 ريال سعودي شامل الضريبة.

مزايا شانجان CS75 بلس الأمامية

تتميز سيارة شانجان CS75 بلس فئة LIMITED اعلى فئة موديل 2022 بإضاءة عالية ومنخفضة LED بالكامل متصل بشبك يتشابه باللكزس باللون الأسود اللامع، بإضاءات أمامية بالكامل LED كشافات هالوجين بها رادار أمامي للمحافظة على المسار وتنبيه الخروج من المسار وتنبيه النقاط العمياء فرملة الطوارئ واستكشاف المشاة وحساسات أمامية وأُخرى جانبية لمساعدة الوقوف.

بالإضافة إلى خاصية AUTO PARKING وجنوط مقاس 19 إنش و خط باللون الأحمر أسفل الأبواب وقطعة حمراء بلاستيكية على شكل CARBON FIBER تمنحها شكل رياضي مميز على بداية الأبواب، وتتميز المرآة الجانبية سيارة شانجان CS75 بلس فئة LIMITED 2022 بلون أسود لامع بها خاصية الطي الكهربائي وإشارات LED أسفلها كاميرات بها التسخين لإزالة الضباب وإضاءات النقاط العمياء، إمكانية دخول زكي بالأبواب الأمامية بها خط كروم منتصف المقبض، بخطوط من الكروم أعلى النوافذ بالإضافة إلى سلة علوية وفتحة سقف بانوراما.

مزايا شانجان CS75 بلس الخلفية

تتميز بإضاءة خلفية LED بالكامل بها حساسات خلفية وكاميرا خلفية وأربعة مخارج شكامين وشنطة كهربائية بجناح خلفي وقطعة أُخرى باللون الرمادي CARBON FIBER وإضاءات فرامل أسفل الجناح، كما تتميز شانجان CS75 بلس فئة LIMITED أعلى فئة موديل 2022 بإمكانية فتح الزجاج الجانبي عن طريق الريموت، ويمكنك تقديم وترجيع السيارة عبر الريموت عبر الضغط على الزر الخاص بالدركسيون لفترة بسيطة وتتوقف بنفسها في حال استشعار جسم قريب.

مواصفات شانجان CS75 بلس الداخلية

تتميز السيارة من الداخل بخليط ممتاز بين اللونين الأحمر والأسود على الأبواب من الداخل والتي تتميز بالجلد الأحمر والبلاستيك الأسود مع تطعيمات كروم بشكل ممتاز وإمكانية التحكم AUTO في جميع النوافذ، والمقاعد الجلدية الفاخرة حمراء اللون كهربائية التحكم بها مع خاصية التبريد للمقاعد الأمامية، تمتاز مقاعد شانجان CS75 بلس فئة LIMITED أعلى فئة موديل 2022 بشكل رياضي رائع.

تشغيل شانجان CS75 بلس LIMITED

يتم تشغيل السيارة عن طريق الزر بشاشتين شبه متصلتان لا تقل حجم الشاشة الواحدة عن 12 إنش تتغير حسب وضعية القيادة، مقود السيارة جلد عليه تطريز بها بيانو بلاك يمكنك من خلاله المحافظة على المسار والرادار الأمامي مثبت السرعة ورفع صوت ال MEDIA مع التحكم في النظام الصوتي وإعدادات الشاشة، أما الشاشة الوسطية لسيارة شانجان CS75 بلس LIMITED 2022 فهي تدعم الملاحة و آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وتحتوي على القبلة والتي يتم إصدارها لأول مرة على سيارات شانجان.

يمكنك من خلال الشاشة الوسطية كذلك التحكم في المكيف وتبريد المراتب، ورؤية الكاميرا 360 درجة بالوضعين 2D و 3D، بالإضافة إلى مسند وسطي به فتحة من المكيف وحاملات أكواب ومنفذ للطاقة والشحن ومساحة تخزين ممتازة، كما تتميز شانجان CS75 بلس LIMITED 2022 بإضاءة محيطية باللون الأحمر من الداخل في المقاعد الأمامية والخلفية ومرأة تعتيم وإضاءات داخلية بالكامل LED، مع فتحات تكييف و USB ومساحات تخزين لمقاعد الصف الثاني كذلك.