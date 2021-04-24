6 أمور قبل شراء سيارة مستعملة يجب أن تعلم عنها

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أمور قبل شراء سيارة مستعملة ، يتجه البعض منا لشراء السيارات المستعملة لأنها أقل في التكلفة والشراء كما أنه ستجدي الغرض منها بالتأكيد، ولكن قد تكون السيارة المستعملة سببًا في حدوث العديد من مشكلات الطريق مستقبلًا، لهذا يقدم الخبير الروسي في موقع ZR ميخائيل كولدوتشكين مجموعة من النصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة بدلًا من شراء سيارة جديدة.نصائح قبل شراء سيارة مستعملة
أوضح الخبير الروسي النقاط التالية للراغبين في الحصول على سيارة مستعملة:
- ميزانية السيارة
حيث يجب على المشتري مقارنة أسعار السيارات الأخرى مع السيارة الواقع عليها الاختيار، مع تحديد ما إذا كان السعر مناسبًا لإمكانيات السيارة أم لا.
- حالة السيارة القانونية
كما ويجب على المشتري أن يتحقق من حالة السيارة القانونية وأن سجلات ملكية السيارة سليمة تمامًا ورقم VIN الخاص بسيارة متطابق مع أرقام السيارة الموجود في وثائق ملكية السيارة المستعملة
- معاينة السيارة المستعملة المشتراة
بالإضافة لواحدة من أهم نصائح شراء سيارة مستعملة هو معاينتها بكل دقة، والتعرف على تاريخ إنتاج المصابيح ومعاينة مناطق اتصال الهيكل الخارجي ببعضه البعض، بالإضافة إلى معاينة المفاصل الأبواب والزجاج ومراجعة كل تفصيل بالسيارة والأهم هو محرك السيارة والسوائل والزيوت الموجودة بها، وأيضًا عليه الإنتباه إلى أنظمة السيارة الكهربية وأنظمة التدفئة وروافع زجاج الباب.
- معاينة السيارة من أجهزة الكمبيوتر
بالإضافة لخطوة هامة هي التحقق من صحة السيارة من الناحية التقنية من خلال أجهزة الكمبيوتر، حتى يتأكد المشتري من مسافة السيارة الفعلية التي تقوم بقطعها.
- استخدام السيارة قبل الشراء
ولكي يتأكد المشتري من صحة السيارة عليه أن يقوم بتجربتها بنفسه من خلال قيادتها لتحديد حالة المحرك والفرامل والسرعة.
- عقود شراء السيارة
وعلى المشتري أيضًا أن ينتبه جيدًا لعقود الشراء والتمليك والتعرف على صحتها من الناحية القانونية وعلى تفاصيل تلك العقود ومراجعتها جيدًا قبل التوقيع على أي أوراق.
الوسوم
أمور قبل شراء سيارة مستعملة ، يتجه البعض منا لشراء السيارات المستعملة لأنها أقل في التكلفة والشراء كما أنه ستجدي الغرض منها بالتأكيد، ولكن قد تكون السيارة المستعملة سببًا في حدوث العديد من مشكلات الطريق مستقبلًا، لهذا يقدم الخبير الروسي في موقع ZR ميخائيل كولدوتشكين مجموعة من النصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة بدلًا من شراء سيارة جديدة.نصائح قبل شراء سيارة مستعملة
أوضح الخبير الروسي النقاط التالية للراغبين في الحصول على سيارة مستعملة:
- ميزانية السيارة
حيث يجب على المشتري مقارنة أسعار السيارات الأخرى مع السيارة الواقع عليها الاختيار، مع تحديد ما إذا كان السعر مناسبًا لإمكانيات السيارة أم لا.
- حالة السيارة القانونية
كما ويجب على المشتري أن يتحقق من حالة السيارة القانونية وأن سجلات ملكية السيارة سليمة تمامًا ورقم VIN الخاص بسيارة متطابق مع أرقام السيارة الموجود في وثائق ملكية السيارة المستعملة
- معاينة السيارة المستعملة المشتراة
بالإضافة لواحدة من أهم نصائح شراء سيارة مستعملة هو معاينتها بكل دقة، والتعرف على تاريخ إنتاج المصابيح ومعاينة مناطق اتصال الهيكل الخارجي ببعضه البعض، بالإضافة إلى معاينة المفاصل الأبواب والزجاج ومراجعة كل تفصيل بالسيارة والأهم هو محرك السيارة والسوائل والزيوت الموجودة بها، وأيضًا عليه الإنتباه إلى أنظمة السيارة الكهربية وأنظمة التدفئة وروافع زجاج الباب.
- معاينة السيارة من أجهزة الكمبيوتر
بالإضافة لخطوة هامة هي التحقق من صحة السيارة من الناحية التقنية من خلال أجهزة الكمبيوتر، حتى يتأكد المشتري من مسافة السيارة الفعلية التي تقوم بقطعها.
- استخدام السيارة قبل الشراء
ولكي يتأكد المشتري من صحة السيارة عليه أن يقوم بتجربتها بنفسه من خلال قيادتها لتحديد حالة المحرك والفرامل والسرعة.
- عقود شراء السيارة
وعلى المشتري أيضًا أن ينتبه جيدًا لعقود الشراء والتمليك والتعرف على صحتها من الناحية القانونية وعلى تفاصيل تلك العقود ومراجعتها جيدًا قبل التوقيع على أي أوراق.
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