فيديو تويوتا تطرح جيلا جديدا من سيارات Crown

قررت شركة تويوتا اليابانية، طرح نماذج جديدة كليا من سيارات Crown الفارهة، وأول سيارة من عائلة Crown الجديدة دوت الخليج سيارة Crown Kluger التي جاءت بهيكل كروس أوفر أنيق ومميز الشكل.

وحصلت Crown Kluger على صفين من المقاعد الجلدية المريحة المخصصة لخمسة ركاب، وعلى واجهة قيادة مميزة مغطاة بالجلد الناعم أيضا، تتوسطها شاشة لمسية كبيرة للتحكم بأنظمة المولتيميديا وأنظمة تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

أنظمة حماية وأمان في سيارات تويوتا Crown Kluger

تويوتا زودت السيارة الجديد بكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة حماية من الحوادث، وأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، ونظام النقطة العمياء على المرايا، وحساسات للضوء والمطر، ونظام تشغيل المحرك وتدفئة المقاعد عن بعد.

محرك سيارات Crown Kluger الجديدة

ووفقا لوكالة روسيا اليوم، ستطرح النسخ العادية من Crown Kluger بمحركات بنزين بأربع أسطوانات بسعة 2.5 ليتر تولد عزما يعادل 192 حصانا، كما ستحصل نسخ أخرى على منظومات هجينة تضم محركا كهربائيا ومحرك بنزين بسعة لترين بعزم 220 حصانا.