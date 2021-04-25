فيديو هوندا تكشف عن تصميم جديد كليا لسيارات HR-V

أطلقت شركة هوندا اليابانية سياراتHR-V بتصميم جديد كليا، فجاءت السيارة الجديدة بتصميم جديد مقارنة بمركبات HR-V الحالية، وأصبح هيكلها أكثر انسيابية، واكتسبت واجهتها الأمامية مظهرا هجوميا بالشبك البارز والمصابيح الضيقة، وستطرح السيارة بعدة أنواع من المحركات.

سياراتHR-V أتت بهيكل طوله 4 أمتار و33 سنتيمترا، وعرضه 179 سم، وارتفاعه 159 سم، والمسافة بين محوري العجلات 261 سم، والعجلات بمقاس 18 إنشا.

مقصورة HR-V أوسع وأكثر رحابة

ومن الداخل أصبحت السيارة أوسع وأكثر رحابة، بفضل التعديلات على آلية توزيع أجزاء السيارة الأساسية، وحصلت المقصورة على مقاعد جلدية مريحة مخصصة لخمسة ركاب، وزودت واجهة القيادة بشاشة لمسية بارزة من المنتصف يمكنها الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والهواتف الذكية.

سيارات HR-V ستطرح بعدة أنواع من المحركات

وستطرح هوندا السيارات بعدة أنواع من المحركات، منها محركات بنزين اقتصادية بسعة 1.5 ليتر بعزم 106 أحصنة، كما ستطلق نسخة مدعمة بمحركين كهربائيين إضافيين لتأمين تسارع وعزم كبيرين.