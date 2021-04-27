استمتع بأحدث عروض تويوتا كامري من عبد اللطيف الجميل.. واعرف أحدث مواصفات Camry 2021

عروض تويوتا كامري من عبد اللطيف الجميل هي أكثر ما يبحث عنه السعوديين، حيث تعد مؤسسة عبد الطيف الجميل هي وكيل شركة تويوتا اليابانية، أسسها عبد اللطيف عام 1945 في مدينة جدة، وهي وكيل توزيع علامة تويوتا اليابانية في المملكة العربية السعودية منذ عام 1955، تويوتا من الشركات الرائدة في صناعة السيارات التي تلبى جميع احتياجات المستهلكين، وتويوتا من السيارات المحبوبة للشعب السعودي لما تتميز به من قوة وفخامة ومتعة قيادة، نقم لكم عروض وتخفيضات السيارة كامري من عبد اللطيف الجميل.

عروض تويوتا كامري

Camry 2021 سيارة إعتمادية تقدم لك متعة القيادة وأمان وتكنولوجيا متطورة تعطى لك إحساس بالمتعة لا يوصف أثناء قيادتها، يوفرها إليك مؤسسة عبد الطيف الجميل بعروض وخصومات رائعة.

عروض تويوتا كامري من عبد اللطيف الجميل

السيارة مقدمة بمحرك 2500 سىي سي من أربع أسطوانات، و بقوة قصوى 204 حصان عند 6600 لفة في الدقيقة، و عزم دوران 243 نيوتن متر، و بناقل حركة أوتوماتيكي من ثماني سرعات، ليعطى أداء متميز للسيارة، كما تأتي بأبعاد طول4885 مم وعرض 1840 مم وارتفاع 1445 مم، ومعدل استهلاك الوقود 18.3 كيلومتر لكل لتر و خزان وقود بسعة 60 لتر، و تأتى السيارة بجنوط حديد مع غطاء للجنط كامل بقياس 16 بوصة، و مزودة بمصابيح أمامية ال اي دي (LED)، وتزيد إمكانيات السيارة كلما زادت فئتها.

Camry 2021

تأتي السيارة مزودة بأنوار نهارية إلـ إي ديو”DRL”، و بها مرايات جانبية كهربائيةتأتىبلون السيارة بها بإشارات للانعطافو قابلة للطي اليدوي، و مقاعد من القماش و مقاعد خلفية قابلة للطىمع مند وسطى بحامل اكواب و مكيف يدوى و فتحات تكيف خلفية و مقود ثلاثيبه ازار تحكم و نظام صوتي و الدخول دون مفتح و تأتى بمكابح كهرباء و بها حساسات خلفية للمساعدة على الركن و وسائد هوائية للسائق و الراكب الأمامي

عرض السيارة كامري Camry 2021 LE STD، متوفرة بسعر 97,635 ريال سعودي

عرض تويوتا كامري Camry 2021 LE، متوفرة بسعر 101,890ريال سعودي

عرض السيارة تويوتا Camry 2021 HEVLE، متوفرة بسعر 101,890ريال سعودي

عرض تويوتا Camry 2021GLE، متوفرة بسعر 111,665 ريال سعودي

عرض Camry 2021 HEV GLE، متوفرة بسعر 113,505ريال سعودي

عرض السيارة تويوتا كامري