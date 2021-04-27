أفضل شركات تمويل السيارات في السعودية ومميزات كل منها لتقسيط السيارات بدون بنك

شركات تمويل السيارات في السعودية حيث يتساءل العديد من الأشخاص عن الشركات التي تقوم بتمويل السيارات، وذلك لرغبتهم في اقتناء سيارة، ولكنهم لا يملكون المال حتى يتمكنوا من دفع المقدم، كما أن البنوك قفد تتسم إجراءاتها ببعض الصعوبات والتأخير، لذا فمن الممكن اللجوء إلى شركات التمويل لكي تشتري سيارة بكل سهولة ويسر.

أفضل شركات تمويل السيارات في السعودية

تتعدد الشركات التي تقدم تمويل للسيارات في المملكة العربية السعودية وسنذكر لكم أشهرها في السطور التالية:

التمويل يصل إلى 50.000 ريال.

يتيح لك التقسيط خلال 60 عام.

تقدر الدفعة الأولى ب5% من قيمة المبلغ، وذلك دون الحاجة لتحويل الراتب.

مدة التمويل بحد أقصى 3 سنوات.

فترة التقسيط تصل إلى 4 سنوات.

لا يتم دفع دفعة أولى.

تتيح التقسيط على حسب الظروف الخاصة بالعميل.

كما توفر إمكانية التقسيط للأجهزة الإلكترونية والآلات.

من أقدم الشركات في هذا المجال.

توفر خدمة تأجير السيارات ودفع الأقساط بطريقة متميزة جداً.

وأهم ما يميزها كونها تعمل في الماركات العالمية مثل ويوتا ولكزس ودايهاستو.

توفر الشركة العديد من الخدمات للمقيمين في المملكة العربية السعودية.

تتيح للعملاء السيارات الجديدة والمستعملة.

يتمكن العميل الحصول على القرض بدون دفع مقدم أو وجود كفيل حتى.

تتوافق خدمة التقسيط التابعة لهم مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما تمكن عملائها من امتلاك سيارة من خلال إتباع بعض الإجراءات البسيطة.

فترة السداد حتى 5 سنوات.

تقدم العديد من الخدمات منها تقسيط وتأجير وتملك السيارات.

بالإضافة إلى توفيرها حلول للبيع عن طريق رهن أو ضمان.

تعتبر شركة رائدة في هذا المجال، حيث تقوم بتمويل السيارات والعقارات.

تتفق مع الأحكام الشريعة بالنسبة للأقساط والفوائد.

تتناسب أقساطها مع أحكام الشريعة الإسلامية.

تعتبر شركة معتمدة للوكالات الخاصة بالسيارات.

شركة بيت التقسيط السعوديشركة اليسر للتقسيطشركة أصول الحديثة للتمويلشركة عبداللطيف جميل للتقسيط والإجارةالشركة الوطنية للتقسيطشركة النايفات للتمويلشركة المتاجرةشركة الجاسريةشركة سناف

كانت هذه أفضل شركات تمويل السيارات في السعودية كي يتمكن العميل من اختيار الأفضل بينها.