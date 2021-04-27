حاسبة تمويل السيارات الراجحي وأهم الشروط للحصول على التمويل

حاسبة تمويل السيارات الراجحي من أكصر ما يهم راغبي شراء السيارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو حتى المقيمين، حيث يقوم بنك الراجحي بتوفير إمكانية شراء سيارة من خلال التقسيط المريح للمبلغ، وبأنظمة سداد ومرونة كبيرة، حرصاً منه على إرضاء عملائه، كي يتملك كل منهم السيارة التي يحلم بها.تمويل الراجحي للسيارات
- يتيح البنك إمكانية تمويل تأجير السيارات بطريقة تناسب جميع العملاء.
- طريقة التقسيط مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يقوم بنك الراجحي بتقديم 3 منتجات ليختار العميل الأنسب من بينهم.
- منتج الاجارة التمويلي: يوفر البنك تسهيلات لسداد أقساط شراء سيارة ولكن بصورة مؤجلة.
- وهذه السيارة تكون مملوكة من قِبل البنك، ويؤجرها العميل من خلال توقيع.
- وعند الانتهاء من سداد المبلغ تصبح السيارة ملك العميل.
- منتج المرابحة: شراء سيارة جديدة وتقسيطها شهرياً لمدة 60 شهر.
- منتج الاحلال: يوفر للعملاء إمكانية التنازل عن العقد أو السيارة نفسها لشخص آخر تطبق الشروط والأحكام.
يتكون من نوعين من الحسابات، العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب للمصرف، والعملاء دون تحويل الراتب للمصرف.
- بالإضافة إلى راتب العميل الشهري.
- الأقساط الشهرية الخاصة بالسيارة.
- ثمن السيارة.
- دفعة المقدم.
- المدة المتاحة للتمويل.
- الدفعة النهائية.
- شرط تأجير السيارة للمواطن الغير سعودي أن يكون راتبه أكثر من 5000 ريال، وأن يكون سن العميل من 21 حتى 60 سنة.
- شرط شراء السيارة للمواطن أن يكون راتبه 2000 ريال كحد أدنى، وأن يعمل في وظيفته الحالية لمدة شهر.
- شرط شراء سيارة للمتعاقدين أن يكون راتبه 1900 ريال كحد أدنى، وعمره 70 عاماً كحد أدنى.
- شرط شراء سيارة للعسكريين أن يكون راتبه 2000 ريال كحد أدنى، وأن يكون عمره أكبر من 21 عاماً، أن يعمل في وظيفته الحالية شهر على الأقل.
لذا يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على اختلاف فئاتهم عن حاسبة تمويل السيارات الراجحي 2021.
الوسوم
حاسبة تمويل السيارات الراجحي من أكصر ما يهم راغبي شراء السيارات في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو حتى المقيمين، حيث يقوم بنك الراجحي بتوفير إمكانية شراء سيارة من خلال التقسيط المريح للمبلغ، وبأنظمة سداد ومرونة كبيرة، حرصاً منه على إرضاء عملائه، كي يتملك كل منهم السيارة التي يحلم بها.تمويل الراجحي للسيارات
- يتيح البنك إمكانية تمويل تأجير السيارات بطريقة تناسب جميع العملاء.
- طريقة التقسيط مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية.
- يقوم بنك الراجحي بتقديم 3 منتجات ليختار العميل الأنسب من بينهم.
- منتج الاجارة التمويلي: يوفر البنك تسهيلات لسداد أقساط شراء سيارة ولكن بصورة مؤجلة.
- وهذه السيارة تكون مملوكة من قِبل البنك، ويؤجرها العميل من خلال توقيع.
- وعند الانتهاء من سداد المبلغ تصبح السيارة ملك العميل.
- منتج المرابحة: شراء سيارة جديدة وتقسيطها شهرياً لمدة 60 شهر.
- منتج الاحلال: يوفر للعملاء إمكانية التنازل عن العقد أو السيارة نفسها لشخص آخر تطبق الشروط والأحكام.
يتكون من نوعين من الحسابات، العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب للمصرف، والعملاء دون تحويل الراتب للمصرف.
- بالإضافة إلى راتب العميل الشهري.
- الأقساط الشهرية الخاصة بالسيارة.
- ثمن السيارة.
- دفعة المقدم.
- المدة المتاحة للتمويل.
- الدفعة النهائية.
- شرط تأجير السيارة للمواطن الغير سعودي أن يكون راتبه أكثر من 5000 ريال، وأن يكون سن العميل من 21 حتى 60 سنة.
- شرط شراء السيارة للمواطن أن يكون راتبه 2000 ريال كحد أدنى، وأن يعمل في وظيفته الحالية لمدة شهر.
- شرط شراء سيارة للمتعاقدين أن يكون راتبه 1900 ريال كحد أدنى، وعمره 70 عاماً كحد أدنى.
- شرط شراء سيارة للعسكريين أن يكون راتبه 2000 ريال كحد أدنى، وأن يكون عمره أكبر من 21 عاماً، أن يعمل في وظيفته الحالية شهر على الأقل.
لذا يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على اختلاف فئاتهم عن حاسبة تمويل السيارات الراجحي 2021.
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