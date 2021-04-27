بوجاتي تدشن شيرون لي ليجينديس دو سيل رسمياً في السعودية

كشفت بوجاتي Bugatti عن إصدار لي ليجينديس دو سيل المحدود من شيرون سبورت، في حدث خاص لكبار الشخصيات في المملكة العربية السعودية، حيث التقطت بوجاتي الصور الخاصة للسيارة في نادي رويال جرينز جولف آند كونتري كلوب في جدة، كما التقطت صورا خاصة في الرياض، بحضور سائق اختبار بوجاتي، آندي والاس.

مواصفات سيارة شيرون لي ليجينديس دو سيل من بوجاتي

تتميز سيارة لي ليجينديس دو سيل بطلاء خارجي رمادي غير لامع، مع شريط سباق أبيض، وشارات خاصة، بالإضافة إلى مقصورة باللون البني الفاتح، وزخارف على مساند الرأس وألواح الأبواب.

يُذكر أن السيارة لي ليجينديس دو سيل وزنها أخف بـ 50 كجم من شيرون القياسية، بسبب استخدام عادم من التيتانيوم خفيف الوزن المطبوع بطابعة ثلاثية الأبعاد، والجناح الخلفي الثابت، واستخدام الألكانتارا والألمنيوم والتيتانيوم بشكل مكثف.

إطلاق Bugatti La Bills Noire

من جهة ثانية، أطلقت بوجاتي سيارتها الجديدة Bugatti La Bills Noire لأول مرة في مارس 2019 وهي سيارة فريدة من نوعها وهي أغلى سيارة في التاريخ، وتم بيع السيارة بوجاتي لا فواتير نوار Bugatti La Voiture Noire بسعر 18.68 مليون دولار.

واستغرقت الشركة عامين ونصف لإنتاج السيارة Bugatti La Voiture Noire التي تستوحي تصميمها من بوجاتي SC أتلانتيك 57 الكلاسيكية التي فُقدت خلال الحرب العالمية الثانية، وتتميز بهيكل مصنوع يدوياً من ألياف الكربون مثل ديفو ، وتأتي بمحرك W16 رباعي التوربو سعة 8000 سي سي بقوة 1,500 حصان