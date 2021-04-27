عروض المتحدة للسيارات وأقوي العروض بمناسبة الشهر الكريم 2021

عروض المتحدة للسيارات علي مختلف أنواع السيارات ألفاروميو ، كرايسلرو دودج ، جيب ، رام وفيات عروض لحقها من المتحدة بمناسبة رمضان 2021، يعتبر أكبر موزع لمجموعة سيارات ستيلانتس في الشرق الأوسط، تضم علامة ستيلاتنس دودج وجيب مازيراتي، أفضل أداءً على مستوى العالم حيث حققت المرتبة الثالثة لجائزة أفضل حجم مبيعات لسيارات كرايسلر، جيب، دودج و رام، كما تغطي المتحدة للسيارات المملكة من خلال 66 منشأة و تقدم خدماتها في في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية كما لدي شركة المتحدة وكلاء معتمدون.

عروض المتحدة للسيارات على السيارات دودج

العرض الأول دودج 2021 تشارجرGT بقسط شهري 1,769 ريال سعودي، العرض الثاني دورالنجو2021 GT مع دفع خلفي بقسط شهري 1,919 ريال سعودي، العروض تشمل 3 سنوات صيانة مجانية و3 سنوات خدمة طريق.

عروض المتحدة علي سيارات فيات

تقدم المتحدة للسيارات عرض قوي علي فيات كشف500C موديل 2021 القسط الشهري 999 ريال سعودي أو نقدي بسعر 71,900 ريال سعودي، العرض الثاني علي فيات 500 2021 القسط شهري 888 او نقدي بسعر61,900 ريال سعودي يشمل جميع العروض سنتان صيانة مجانية أو حتي 40,000 كم أيهما أسبق كما يمكن تمديد الضمان حتي 5 سنوات او 120,000 كم أيهما اقرب، 3 سنوات خدمة طريق.

عروض علي سيارات كرايسلر بمناسبة شهر الخير

تقدم المتحدة للسيارات عرض قوي علي كرايسلر 3005 موديل 2021 القسط شهري 1,989 ريال سعودي، قسط شهري منخفض بنسبة مرابحة 0.99%، يشمل 3 سنوات خدمة طريق، 3 سنوات صيانة مجانية ، 3 أشهر تأجيل القسط.

أقوي العروض علي جيب

لحق العرض القوي من المتحدة للسيارات علي جراند شيروكي ليمتيد 2021 قسط شهري 2,239 ريال سعودي، يشمل 3 سنوات خدمة طريق، 3 سنوات صيانة مجانية، 3 أشهر تأجيل القسط .

أكتشف عروض ألفا روميو

عرض ألفا روميو ستلفيو سوبر 2021 قسط شهري 2,399 رياال سعودي أو نقدي بسعر 179,900 ريال سعودي، سعة المحرك 2.0، 4 سلندر، الدفع كلي، ناقل حركة أوتوماتيكي، ألفا روميو تعني الفخامة والقوة، فرامل BA و مستشعر النقط العمياء وتوزيع قوة الفرملة الكترونيا EBD ومقود جلد و مقود كهربائي و مرايا الباب كهرباء و باب خلفي كهربائي و بلوتوث و التحكم بالسرعة و دخول من غير مفتاح .

عروض منِشأتك التجارية والصناعية

عرض المتحدة علي سيارة فيات دوكاتو عجلات طويلة وسقف مرتفع بسعر نقدي 95,900 ريال سعودي وسقف مرتفع و فيات دوكاتو عجلات قصيرة بسعر نقدي 86,900.

تسري العروض من 4 أبريل إلى 30 يونيو أو حتى نفاد الكمية، يتم احتساب القسط الشهري من خلال شركات التمويل، تطبق شروط وأحكام التقسيط وفقا للجهة الممولة. تم احتساب القسط الشهري بدفعة أولى 15%، دفعة أخيرة 30% و مدة التقسيط حتى 60 شهر، نسبة الربح السنوية 7.30%، القسط الشهري غير شامل التأمين.