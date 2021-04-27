Tesla تسجل أرباح ربع سنوية قياسية مع ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية

Tesla تعلن عن أرباح ربع سنوية قياسية يوم الاثنين مع ازدهار مبيعات سياراتها الكهربائية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، حيث سجلت شركة السيارات الأكثر قيمة في العالم ربحًا قدره 438 مليون دولار على إيرادات بلغت 10.39 مليار دولار على الرغم من مواجهة مشكلات الإمداد والأحدث في سلسلة تحقيقات السلامة بعد الانهيار المميت في تكساس، ساعدت مبيعات سيارتها الرياضية المدمجة طراز Y والطلب عليها في الصين تسلا على تسليم ما يقرب من 184،800 سيارة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام ، أي أكثر من ضعف الرقم خلال نفس الفترة من العام السابق.

حادث تسلا: المحققون “متأكدون 100٪” لا أحد يقود سيارة في حادث تكساس المميت

تأتي البداية المالية القوية لهذا العام في الوقت الذي يحقق فيه المسؤولون الفيدراليون في حادث تحطم إحدى سياراتها المميت في وقت سابق من هذا الشهر بالقرب من هيوستن ، تكساس. قال المحققون إنهم “متأكدون بنسبة 100٪” أنه لم يكن هناك أحد يقود سيارة طراز S سيدان، المجهزة بالطيار الآلي، عندما كانت تسير خارج الطريق، التحقيق هو واحد من أكثر من عشرين في حوادث تصادم سيارات تسلا.

كما تضررت الشركة من النقص العالمي في رقائق أشباه الموصلات ، الذي نجم في البداية عن جائحة فيروس كورونا ، والذي أصاب الشركات المصنعة بما في ذلك منافسي تسلا في جميع أنحاء العالم، ولعبت الشركة دورًا أساسيًا في زيادة الطلب العالمي على السيارات الكهربائية وحفزت استثمارات كبيرة من المنافسين بما في ذلك جنرال موتورز وفولكس فاجن.

Tesla تفتتح مصنعا ضخما هذا العام

من المتوقع أن تفتتح Tesla هذا العام “مصنعًا ضخمًا” جديدًا بالقرب من أوستن ، تكساس ، وآخر خارج برلين ، وهو الأول في أوروبا.

لم تصنع تسلا أي طراز S سيدان أو طراز X SUVs في الربع الأول حيث تستعد لإطلاق إصدارات معاد تصميمها من كل مركبة. كان من المفترض أن تبدأ هذه المركبات في الشحن في مارس، وقال تسلا يوم الاثنين إن “عمليات التسليم الأولى من طراز S الجديد ستبدأ قريبًا جدًا” ، لكنه لم يحدد متى.

انخفض سعر سهم شركة تسلا، الذي ارتفع ثمانية أضعاف العام الماضي، بأكثر من 2٪ بعد نشر أخبار الأرباح الخاصة بـ Tesla.