عروض تقسيط سيارة شانجان من بنك الراجحي والمجدوعي بدون تحويل راتب أقل من 2000 ريال سعودي

تقسيط سيارة شانجان من بنك الراجحي والمجدوعي، يعد البحث عن طريقة تقسيط الحصول على سيارة شانجان من بنك الراجحي والمجدوعي واحدة مت أكثر الأشياء التي يبحث عنها عدد كبير من المستخدمين في كل مكان.

تقسيط سيارة شانجان من بنك الراجحي والمجدوعي

يمكن لكل من يرغب في الحصول على عرض تقسيط شانجان من بنك الراجحي بأقل من 2000 ريال سعودي من خلال تحويل الراتب بشكل شهري بالعديد من المميزات المتعددة ومنها.

دفعة أولى%0، ورسوم إدارية 0.50%، وبالنسبة للقسط فهو قسط شهري منخفض، والدفعة الأخيرة حتى0.

وقد تصل فترة تقسيط السيارة إلى خمس سنوات أي تصل إلى نحو 60 شهر، وقد تصل النسبة السنوية 9.61% وقد تكون شاملة التأمين .

عروض تقسيط شانجان من بنك الراجحي أقل من 2000 ريال سعودي بدون تحويل راتب

يمكن من خلال هذا العرض في الحصول على تقسيط شانجان من بنك الراجحي

وقد تتعاون مع البنك مجموعة ألمجدوعي بتقسيط شهري وقد يصل 2000 ريال سعودي كما ان هناك بعض المميزات وهي :-

دفعة أولى تبدأ من ، ورسوم إدارية 0.50%.

أما عن القسط فيكون شهري منخفض، الدفعة الأخيرة حتى %، المدة 60 شهر، معدل النسبة السنوي شاملة التأمين يبدأ من11.44%.

ما هي الشروط والضوابط لشراء السيارة من بنك الراجحي ومجموعة ألمجدوعي شانجان بالتقسيط وبدون تحويل راتب

يوجد بعض الشروط التي يجب وضعها في الاعتبار لمن يرغب في شراء سيارة بالتقسيط من بنك الراجحي والمجدوعي ومن هذه الشروط ما يلي:

يجب تطبيق جميع الشروط والأحكام الخاصة ببنك الراجحي.

تسري هذه العروض حتى تاريخ 31مايو 2021 أو حتى نفاذ الكمية أيهما أسبق.

يجب معرفة أنه قد تختلف المواصفات للسيارة المعروضة والصورة ويكون ذلك الاختلاف لغرض الدعاية فقط.

كما يجب معرفة أن المصرف خاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي السعودي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

وفي نهاية المقال وبعد أن قمنا بذكر أهم المعلومات عن عروض تقسيط سيارة شانجان من بنك الراجحي والمجدوعي، فإن عليك التفكير جيدًا قبل شراء أي سيارة قبل التأكد من صدق أصحابها.