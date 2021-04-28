مواصفات وسعر وألوان السيارة تويوتا هايلاندر.. السيارة العائلية الأكثر اقتصادية Toyota Highlander 2021

مواصفات وسعر تويوتا هايلاندر من أكثر ما يهم المواطنين السعوديين عشاق السيارة تويوتا، وتأتي السيارة الحديثة المزودة بمحرك كهربائي هجين، وتأتي بتصميم عصري مميز، يجمع بين القوة والأناقة، كما أنها متوفرة بثمانية ألوان مختلفة حتى تلبي كل إحتياجات المستهلك وأذواقه المختلفة، فتأتي باللون الأبيض اللؤلؤي، والفضي المعدني، والرمادي المعدني، واسود لامع مايكا وبني داكن معدني، وأزرق داكن معدني، وأحمر معدني، وازرق فاتح. سعر تويوتا هايلاندر تم توافر 7 فئات من التويوتا هايلاندر في الأسواق وجميعها بأسعار مختلفة.

الفئة الأولى من تويوتا هايلاندر، الفئة L وتم توافرها بسعر 35,720 ألف دولار.

أما الفئة الثانية وهي الفئة LEتم توافرها بمبلغ 37,920 ألف دولار.

وبعد ذلك الفئة الهجينة LEوالتي تم توافرها بمبلغ 39,320 ألف دولار.

بالإضافة إلى الفئة XLEوالتي تم توافرها أيضاً بمبلغ 40,720 ألف دولار.

ومن ثم الفئة XLE Hybrid والتي تم توافرها بمبلغ 42,120 ألف دولار.

ثم الفئة Limited والتي تم توافرها بمبلغ 44,770 ألف دولار.

وأخيراً فئة Limited Hybrid حيث تعتبر الأعلى من بين جميع فئات تويوتا هايلاندر والتي تم توافرها بمبلغ 46,170 ألف دولار. المحرك وذلك بالإضافة إلى قدرات المحرك التي صنعت بها النسخة الجديدة من تويوتا هايلاندر.

حيث أن سعته 3.5 لتر، لينتج قوة 295 حصان.

كما يعمل بناقل للسرعة V6.

كما تعمل المحركات الافتتاحية من خلال محرك أوتوماتيكي به 8 سرعات.

أما الفئات الأخرى التي تعمل من خلال محرك هجين، تتوافر بسعة محرك 2.5 لتر.

وبه 4 أسطوانات يقوم بدعمها محركين كهربائيين، ويقومون بإنتاج قوة 243 حصان. الأمن والسلامة يتوافر بتويوتا هايلاندر الكثير من الأنظمة الخاصة بالأمن والسلامة.

بالإضافة إلى نظام الفرامل التي تتمكن من العمل بشكل تلقائي عند الطوارئ.

مع وجود نظام يقوم برصد المناطق التي يصعب على السائق رصدها.

وإمكانية المحافظة على المسار. سعر تويوتا هايلاندرالمحركالأمن والسلامة بهذا نكون قد انتهينا من ذكر مواصفات وسعر وألوان السيارة تويوتا هايلاندر بالتفصيل. الوسوم

مواصفات وسعر تويوتا هايلاندر من أكثر ما يهم المواطنين السعوديين عشاق السيارة تويوتا، وتأتي السيارة الحديثة المزودة بمحرك كهربائي هجين، وتأتي بتصميم عصري مميز، يجمع بين القوة والأناقة، كما أنها متوفرة بثمانية ألوان مختلفة حتى تلبي كل إحتياجات المستهلك وأذواقه المختلفة، فتأتي باللون الأبيض اللؤلؤي، والفضي المعدني، والرمادي المعدني، واسود لامع مايكا وبني داكن معدني، وأزرق داكن معدني، وأحمر معدني، وازرق فاتح. سعر تويوتا هايلاندر تم توافر 7 فئات من التويوتا هايلاندر في الأسواق وجميعها بأسعار مختلفة.

الفئة الأولى من تويوتا هايلاندر، الفئة L وتم توافرها بسعر 35,720 ألف دولار.

أما الفئة الثانية وهي الفئة LEتم توافرها بمبلغ 37,920 ألف دولار.

وبعد ذلك الفئة الهجينة LEوالتي تم توافرها بمبلغ 39,320 ألف دولار.

بالإضافة إلى الفئة XLEوالتي تم توافرها أيضاً بمبلغ 40,720 ألف دولار.

ومن ثم الفئة XLE Hybrid والتي تم توافرها بمبلغ 42,120 ألف دولار.

ثم الفئة Limited والتي تم توافرها بمبلغ 44,770 ألف دولار.

وأخيراً فئة Limited Hybrid حيث تعتبر الأعلى من بين جميع فئات تويوتا هايلاندر والتي تم توافرها بمبلغ 46,170 ألف دولار. المحرك وذلك بالإضافة إلى قدرات المحرك التي صنعت بها النسخة الجديدة من تويوتا هايلاندر.

حيث أن سعته 3.5 لتر، لينتج قوة 295 حصان.

كما يعمل بناقل للسرعة V6.

كما تعمل المحركات الافتتاحية من خلال محرك أوتوماتيكي به 8 سرعات.

أما الفئات الأخرى التي تعمل من خلال محرك هجين، تتوافر بسعة محرك 2.5 لتر.

وبه 4 أسطوانات يقوم بدعمها محركين كهربائيين، ويقومون بإنتاج قوة 243 حصان. الأمن والسلامة يتوافر بتويوتا هايلاندر الكثير من الأنظمة الخاصة بالأمن والسلامة.

بالإضافة إلى نظام الفرامل التي تتمكن من العمل بشكل تلقائي عند الطوارئ.

مع وجود نظام يقوم برصد المناطق التي يصعب على السائق رصدها.

وإمكانية المحافظة على المسار. سعر تويوتا هايلاندرالمحركالأمن والسلامة بهذا نكون قد انتهينا من ذكر مواصفات وسعر وألوان السيارة تويوتا هايلاندر بالتفصيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات وسعر وألوان السيارة تويوتا هايلاندر.. السيارة العائلية الأكثر اقتصادية Toyota Highlander 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.