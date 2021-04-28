تسريب صور وفيديوهات لسيارة Land Cruiser الجديدة

عبد الرحمن الحاج الأربعاء,28 نيسان (أبريل) 2021 - 14:25
انتشرت على مواقع وصفحات الإنترنت، صور ومقاطع فيديوه تظهر تصميم النموذج الجديد كليا من سيارات Land Cruiser من تويوتا.
تسريب صور وفيديو لسيارة Land Cruiser من تويوتا
واختلفت السيارة الجديدة كليا وفقا للصور المسربة، عن سيارات Land Cruiser الحالية، والاختلافات الأكبر جاءت من حيث تصميم الواجهة الأمامية، حيث تغير شكل غطاء المبرد، وأصبح الشبك أكثر بروزا ومجهزا بأربع خطوط عريضة مطلية بالكروم، كما تغير شكل الفتحات الهوائية على الواجهة، أما المصابيح فأصبحت أضيق وجهزت بثلاث وحدات إضاءة رئيسة تعمل بتقنيات LEDوخط LED مضيء بحيط بالمصباح لإظهار مؤشر الانعطاف.
تصميم Land Cruiser 2022
ومن الداخل، تغير تصميم السيارة، فحصلت واجهة القيادة على شاشة كبيرة بارزة من منتصفها، والمساحة بين السائق والراكب المجاور له جهزت بمساند عريضة يتداخل فيها الجلد مع الخشب، كما تغير تصميم مقبض نقل السرعات وتغير معه تصميم مفاتيح التحكم بأنظمة المولتميديا والتكييف أيضا.
تويوتا ستطلق عدة نسخ من Land Cruiser
وستتخلى تويوتا عن المحركات المجهزة بثماني أسطوانات، وتستبدلها بمحركات V6 توربينية بسعة 3.3 ليتر قادرة على توليد عزم يعادل 422 حصانا، وستطلق منها وفقا لوكالة روسيا اليوم، نسخا مجهزة بمحركات ديزل توربينية بسعة 3.3 أيضا لكن عزمها سيعادل 310 أحصنة.
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