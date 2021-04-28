رولز-رويس تكشف النقاب عن سيارة فانتوم أوريبي بالتعاون مع هيرميس

ابتكرت رولز-رويس موتور كارز Rolls Royce Motor Cars بالتعاون مع هيرميس سيارة فانتوم استثنائية تفوق الوصف من تصميم وتصنيع فريق مشترك من خبراء بيسبوك في دار رولز-رويس في جودوود، غرب ساسكس وعلامة هيرميس في باريس. تعكس سيارة فانتوم أوريبي شخصية مالكها رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا واهتماماته. فقد أراد العميل تصميم السيارة بأسلوب يجسّد حصرية السفر على متن طائرة خاصة.

يتحلّى التصميم الخارجي للسيارة بلونَين مذهلين هما الأخضر والكريمي من وحي ألوان أواني أوريبي اليابانية القديمة والتي يهوى مايزاوا-سان جمعها. يمتاز الجزء العلوي من السيارة بلون أخضر أوريبي، وهو لون تم ابتكاره حصرياً للعميل. كما بادرت رولز-رويس في خطوة غير اعتيادية إلى توفير هذا الطلاء لاستخدامه أيضاً على الطائرة الخاصة التي طلبها العميل بالتزامن مع سيارة فانتوم. وقد توصّل الخبراء إلى هذا اللون المميّز بعد عدة أشهر من العمل في مركز صقل سطح السيارات في جودوود، ليتطابق بشكل مثالي مع اللون الأخضر الداكن الذي يميّز الخزفيات التي تعود إلى القرن السادس عشر. ويزداد التصميم جمالاً مع اللون الأبيض الكريمي على الجزء السفلي من السيارة.

تنساب الألوان المستوحاة من أواني أوريبي إلى داخل السيارة بأسلوب يخطف الأنفاس جاء وليدة تعاون مشترك بين مصمّمي هيرميس وحرفيّيها في باريس بالتعاون مع فريق بيسبوك كولكتيف لدى رولز-رويس المؤلف من مصمّمين ومهندسين وحرفيّين في جودوود، غرب ساسكس. فقد سخّر الفريقان كل مهاراتهما وقدراتهما لتصميم كل مكوّن في السيارة بما يحاكي أعرق التقاليد التي تتغنى بها العلامتان.

يهيمن جلد هيرميس بلون الأخضر إينيا على التصميم الداخلي للسيارة ويطال بعض التفاصيل التي تشمل عجلة القيادة، والمقابض، ومحدّد التروس، وأدوات التحكم الدوّارة لضبط مناخ السيارة.

هذا ويمتدّ جلد هيرميس إلى المساحة المحيطة بلوحة العدادات العليا، والأعمدة الداخلية ورف الجزء الخلفي. كما أنّه يغلّف الأسطح الأقل ظهوراً مثل بطانة الصندوق الأمامي والخلفي للسيارة، والكونسول الوسطي، ومقصورة خزان التصفية وبرّاد المشروبات. وفي إشارة واضحة إلى التعاون الوثيق والتقدير المتبادل بين العلامتين في هذا المشروع، نُقش شعار Habillé par Hermès Paris

الشهير على غطاء الصندوق الأمامي للسيارة.

كذلك يزيّن نمط هيرميس الناعم مساند الرأس ودعامات الأرجل في المقاعد الخلفية، في حين تضفي اللمسات المميّزة بلون الأبيض السيشيل الناعم وسجاد الأرضية الصوفي حساً من الإشراق والرحابة داخل السيارة.

علاوة على ذلك، تتألق المقصورة الداخلية بالمزايا التي تعبّر عن روعة التصميم والحرفية التي يمتاز بها فريق بيسبوك من رولز-رويس. على سبيل المثال، صُنعت النقوش النافرة لمكبرات الصوت الخشبية عبر تخريم الكسوة الأمامية المصنوعة من خشب الجوز الملكي مفتوح المسام والمطبّق على الأبواب لابتكار جماليّة مبهرة بقوام رائع وملمس ناعم. كما تم تطبيق خشب الجوز الملكي مفتوح المسام على وحدتَي الكونسول الوسطية والخلفية وعلى ظهر طاولة النزهات. وفي سابقة أخرى لدى رولز-رويس، نُقش حرف H الخاص بعلامة هيرميس على مساند الأذرع في الباب، ووحدتَي الكونسول الوسطية والخلفية بالإضافة إلى بطانة السقف المميّزة.

من جهة أخرى، تعبّر هيرميس عن ارتباطها الوثيق بمجال الفروسية من خلال الأثاث الجلدي داخل السيارة والذي تم تنجيده باستخدام تقنيات الخياطة وطلاء الحواف التي استخدمها في الأصل صانعو السروج. أما بالنسبة لمساحة الغاليري المميّزة والتي تمتدّ على الواجهة الأمامية لسيارة فانتوم من رولز-رويس، فقد ابتكرت علامة هيرميس عملاً فنياً أصلياً مستوحى من تصميم للفنان والرسّام الفرنسي الشهير بيير بيرون (1905-1988) الذي ابتكر عدداً لا بأس به من أوشحة هيرميس الشهيرة. استوحي العمل من شعار الحصان الذي تُعرف به هيرميس، وتم طلاؤه يدوياً على خشب الجوز الملكي مفتوح المسام وكأنّه تحفة فنية معروضة خلف الزجاج في معرض فني.