عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر بدون مقدم من بنك الراجحي، تعتبر سيارة تويوتا واحدة من أفضل السيارات التي يسعى الكثير من العملاء في الحصول عليها وذلك لتميزها الكبير بين جميع السيارات الأخرى المتعددة، وفي هذا المقال سوف نقوم بالتعرف على عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من بنك الراجحي بدون مقدم، فتابعوا معنا.

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر

توجد العديد من العروض التي قامت بها شركة تويوتا لاند كروزر في عملية تقسيط السيارات وتشمل هذه العروض من بنك الراجحي التقسيط بدون دفع أي مقدم وكذلك التقسيط بدون دفعة أولى مع 1 % فقط من الرسوم الادارية بما لا يزيد عن 5 آلاف ريال على أن يتم التقسيط على 60 شهر.

لكن إذا تم تحويل المرتب كله إلى بنك الراجحي فسوف تكون الدفعة الأخيرة 40 % وتكون نسبة الفائدة السنوية حوالي ما يصل إلى 7 %، لكن إذا لم يتم تحويل المرتب إلى بنك الراجحي فهذا معناه أن الدفعة الأخيرة ستكون حوالي 35 % ونسبة الفائدة تصل إلى 9 % سنويًا.

كما يوجد بها الكثير من العروض الأخرى الخاصة بالتقسيط والتي تكون ب 2832 ريال سعودي لمدة 60 شهر، أما من يرغب في عدم دفع القسط الأول فعليه أن سدد أول دفعة لكي يصبح القسط الشهري يساوي أو أقل من 1500 ريال سعودي .

والتي تكون ب 2832 ريال سعودي لمدة 60 شهر، أما من يرغب في عدم دفع القسط الأول فعليه أن سدد أول دفعة لكي يصبح القسط الشهري يساوي أو أقل من 1500 ريال سعودي . أفضل وأحدث عروض تقسيط تويوتا لاند كروزر 2021 من مصرف الراجحي

يوجد الكثير من العروض المميزة في تقسيط سيارات تويوتا لاند كروزر والتي يمكن الحصول عليها من خلال بنك الراجحي والتي تعد مهمة للغاية ومنها.

معدل النسبة السنوي مع التأمين الشامل يصل إلى 6.8 %.

كما أن مدة التقسيط تصل إلى 60 شهرًا.

كذلك قيمة القسط الشهري 2.910 ريال.

أما الدفعة الأخيرة قد تصل إلى 40 % من قيمة السيارة.

كذلك يمكن تقليص الدفعة الأخيرة مقابل زيادة مبلغ القسط الشهري.

من أهم هذه المميزات أنه بدون دفعة أولى.

وفي نهاية المقال وبعد أن قمنا بذكر المعلومات اللازمة عن عروض تقسيط سيارة تويوتا لاند كروزر من بنك الراجحي بدون مقدم، فإن هذه السيارة تعد من أفضل السيارات على الأطلاق.