أسعار رخيصة وموديلات ممتازة في حراج بيع السيارات المستعملة في جدة

أسعار رخيصة ليس لها مثيل وموديلات ممتازة ومتنوعة في عروض حراج بيع السيارات المستعملة في جدة، يبحث الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية وبشكل متجدد عن أفضل الطرق وأوفرها لشراء سيارة مستعملة بحالة ممتازة، وعلى الرغم من أن الكثير من السيارات المستعملة تجدها مُستهلكة وبوضع غير جيد إلا أننا خلال جولتنا في حراج جدة وجدنا موديلات متنوعة بحالة ممتازة وسعر مميز بحيث تستحق الذكر، حيث نعرض لكم أفضل أربع سيارات توافرت في حراج جدة لهذا الأسبوع من شركات كيا وفورد وانفينيتي وليفان للسيارات.

حراج بيع السيارات المستعملة في جدة

تتوفر سيارة ليفان lifan 820 موديل 2017 بحالة ممتازة لدى حراج جدة للسيارات المستعملة، يبلغ الممشي في عداد السيارة 74 ألف كيلو متر وهي سوداء اللون بمقاعد جلدية بشكل diamond بنية اللون على المقاعد والأبواب من الداخل، مع إضاءات led نقاط عمياء وإشارات بالمرأة الكهربائية، مع خطوط كروم على كامل النوافذ ومقابض الأبواب وتطعيمات على الشبك الأمامي والخلفي للسيارة، قير السيارة أوتوماتيكي وتتوفر بسعر 17 ألف ريال سعودي.

تتوفر سيارة انفينيتي infiniti fx50 موديل 2009 في حراج جدة، وهي سوداء الجهة العلوية وفضية باقي الأجزاء ومزودة بشبك باللون الأسود وإضاءات بالكامل led ومرايات كهربائية ذات إشارات، مقاعد السيارة جلدية باللون الأسود وتتميز بخطوط كروم على كافة أنحاءها مع مقابض من الكروم وكشافات ضباب أمامية، القير أوتوماتيك ويبلغ الممشي في عداد السيارة 248 ألف كيلو متر والسعر المطلوب 29 ألف ريال سعودي.

حراج سيارات فورد فيكتوريا وكيا أوبتيما

تتوفر أيضا للبيع سيارة فورد فيكتوريا موديل 2009 باللون الأسود مزودة بعدد 2 مكيف و2 شكمان، تتميز بتطعيمات كروم على كامل أوجه السيارة، مقاعد جلدية من الداخل باللون البيج وكامل السيارة من الداخل بنفس اللون، السيارة حالتها ممتازة ومزودة بإضاءات بالكامل led للوجهتان الأمامية والخلفية، قير السيارة أوتوماتيك وتتوفر بسعر 21 ألف و 500 ريال، ويبلغ الممشى في عداد السيارة 350 ألف كيلو متر.

تواجدت أيضا سيارة كيا اوبتيما موديل 2014 فئة ستاندر في حراج جدة للسيارات المستعملة، قير السيارة أوتوماتيك ويبلغ الممشى في عداد السيارة 190 ألف كيلو متر وتتوفر بسعر 17 ألف و 500 ريال، السيارة فضية اللون مزودة بشبك أمامي باللون الأسود مُحاط بالكروم بشكل مميز وتطعيمات ومقابض الأبواب من الكروم كذلك، بالإضافة إلى إضاءات وإشارات بالكامل led، كما تتميز بمقاعد جلدية باللون البيج ومقود مكسي جلد.