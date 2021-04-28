سيارة تويوتا هيلاندر 2021 مواصفات وسعر… سيارة لن تتخيلوها

تويوتا هايلاندر 2021 الجديدة، تُعد من أهم السيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي، بالإضافة إلى أن حجمها متوسط، ومن السيارات التي تمتلك مُحرك قوي، ولكن المقاعد الخاصة بالسيارة تُعد صغيرة الحجم.

لا تعتبر سيارة تويوتا هاي لاندر2021، الأفضل في المواصفات ولكنها تُعد من السيارات التي تعمل بنظام الدفع الرباعي بشكل جيد، ومتوسطة الحجم ويوجد بها ثلاثة صفوف من المقاعد، ويعد الصف الأول والثاني بها واسع ومُريح، إلا أن الصف الثالث مساحته ضيقة جداً، ولكن بها مميزات تقنية عالية وعلى درجة عالية من الجودة في اللتصميم وروعة الأداء.

وفي هذه المقالة من خلال موقعنا سوف نسرد لكم قائمة كافية ووافية، من مميزات ومواصفات سيارة تويوتا هايلاندر 2021، بالإضافة إلى السعر.

تويوتا هايلاندر 2021 مواصفات

سوف نُقدم لكم مميزات سيارة تويوتا هيلاندر 2021 وهي:-

1- السيارة تبلغ حمولتها ثمانية أشخاص فأكثر.

2- المقاعد مريحة ومتسعة خاصة الصف الاول والثاني وممتعة في السفر لمسافات طويلة.

3- الأسطح في السيارة ناعمة وملساء.

4- تعمل السيارة بنظام الدفع الرباعي بطريقة جيدة، تمشي على الرمال وطرق الجبال.

5- يوجد بالسيارة شاشة للراديو حجمها 8 بوصة تعمل بنظام اللمس المتعدد.

6- يعمل النظام التقني للسيارة بالداخل بنظام أندرويد.

7- يوجد بالسيارة فتحة يو اس بي بالإضافة إلى الواي فاي.

8- تتميز سيارة تويوتا هيلاندر بوجود شاشة للتليفزيون حجمها 12.50 بوصة.

9- يوجد بها ستة سلندر كدفع أمامي 3500 سي سي.

10- تتمتع سيارة تويوتا هيلاندر بثبات كبير خاصة مع الطُرق الغير متساوية.

11- تتوفر السيارة بالألوان الرمادي والفضي المعدني والفضي المُدخن واللون الأسود.

سعر سيارة تويوتا هيلاندر2021

تتوفر سيارة تويوتا هيلاندر 2021، بأسعار تبدأ من أربعة وثلاثين ألف دولار، ولكن تختلف الأسعار الخاصة بها تبعاً للفئة، فمنها تويوتا هيلاندر بلاتيونيوم ويبلغ سعر هذه السيارة ستة وأربعين فاصل تسعمائة خمسة وستين ألف دولار.