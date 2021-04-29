مرسيدس تعلن عن إصدار جديد من مايباخ إس كلاس 2021

أعلنت مرسيدس عن إصدار جديد من اس كلاس مايباخ هو الإصدار الثالث منذ بداية عام 2021، ويأتي بمحرك V6، بعد أن كشفت قبلا عن إصدار آخر بمحرك V12 للاحتفال بمرور 100 عام على مايباخ، وكانت الشركة الألمانية كشفت في نوفمبر الماضي عن السيارة بمحركV8 .

إصدار جديد من مايباخ إس كلاس 2021

وتستخدم سيارة مايباخ S480 4Matic الجديدة محرك بنزين بستة أسطوانات بقوة 362 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.

مواصفات مرسيدس اس كلاس 2021

تتميز السيارة بوضوح المصابيح الأمامية وغطاء أطول للمحرك، وميزة التنقل في الوضع المعزز، وتحتوى على نظام صوت رباعي الأبعاد، ونظام الواقع المعزز الذي يوفر أسهم متحركة على زجاج السيارة الأمامي لتحديد الطريق، مع وجود 3 شاشات اختيارية خلف السيارة التي تتيح ركن السيارة بسهولة، ونظام الكبح الأوتوماتيك.