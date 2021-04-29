مرسيدس تعلن عن إصدار جديد من مايباخ إس كلاس 2021

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عبد الرحمن الحاج الخميس,29 نيسان (أبريل) 2021 - 11:08
أعلنت مرسيدس عن إصدار جديد من اس كلاس مايباخ هو الإصدار الثالث منذ بداية عام 2021، ويأتي بمحرك V6، بعد أن كشفت قبلا عن إصدار آخر بمحرك V12 للاحتفال بمرور 100 عام على مايباخ، وكانت الشركة الألمانية كشفت في نوفمبر الماضي عن السيارة بمحركV8 .
إصدار جديد من مايباخ إس كلاس 2021
وتستخدم سيارة مايباخ S480 4Matic الجديدة محرك بنزين بستة أسطوانات بقوة 362 حصان و500 نيوتن.متر من عزم الدوران، وتصل سرعتها القصوى إلى 250 كم/س.
مواصفات مرسيدس اس كلاس 2021
تتميز السيارة بوضوح المصابيح الأمامية وغطاء أطول للمحرك، وميزة التنقل في الوضع المعزز، وتحتوى على نظام صوت رباعي الأبعاد، ونظام الواقع المعزز الذي يوفر أسهم متحركة على زجاج السيارة الأمامي لتحديد الطريق، مع وجود 3 شاشات اختيارية خلف السيارة التي تتيح ركن السيارة بسهولة، ونظام الكبح الأوتوماتيك.
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