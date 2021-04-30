مواصفات وعروض سيارة شانجان Cs95 كلاسيك الجديدة 2021 في السعودية

مواصفات وعروض سيارة شانجان Cs95 كلاسيك الجديدة 2021، بالطبع هى تعد من أهم العروض التي يجري متابعتها على مدار الساعة لما لاقته سيارة شانجانCs95 من رواج ليس علي المستوي المحلي فقط وإنما العالمي أيضا، وإزدياد الطلب عليها خاصة في الآونة الأخيرة لما تتمتع به من مواصفات قياسية لا تتوفر في غيرها من السيارات، وتتعدد وتتنوع أنظمة وعروض تقسيط سيارة شانجان Cs 95 مما دفع الكثيرين من أصحاب معارض السيارات إلي توفيرها وكذلك توفير سبل عدة لامتلاكها وفى مقالنا اليوم سنقدم لكم أحدث عروض تقسيط سيارة شانجان Cs 95 في السعودية فتابعونا.

مواصفات وعروض سيارة شانجان Cs95 كلاسيك الجديدة 2021

تقدم عروض تقسيط سيارة شانجان Cs 95 في السعودية بشكل مستمر منذ اكتساح هذه السيارة سوق السيارات و تربعها على عرش السيارات الصينية والتى تمتلك القدرة وبجدارة شديدة أيضا على منافسة شبيهاتها من السيارات الأمريكية والأوروبية، وتقدم شركة المجدوعي العديد من العروض وشروط الحصول على تلك العروض كالتالى:

يتم تسديد ثمن السيارة كاملا فى مدة أقصاها ٥ سنوات من تاريخ تحرير العقد. بعض معارض السيارات تقدم أوعية سداد مختلفة في تقسيط سيارة شانجان CS95 مما يتيح للعميل العديد من الفرص مثل التقسيط بدون مقدم . تعد سيارة شانجان Cs95 بحق من أحب السيارات ادى الكثيرين ويتفاوت سعرها من بلد إلى آخر وقد يقارب سعرها بالسعودية ما يصل إلى 123ألف ريالا سعوديا؛بينما قد يتجاوز سعرها داخل مصر مايقارب الربع مليون جنيه.

سيارة شانجان Cs95 تأتيكم بمحرك سعة 2.0لتر بالإضافة إلي تربو رباعي الأسطوانات v4 مع ستة عشر صماما وأقصى سرعة للسيارة هي 233 حصان.

بها وسائد هوائية أمامية وجانبية، كما أنها مزودة بكاميرا 360° ليتمكن قائدها من الرؤية من كافة الزوايا، مع توفر أنظمة تساعد على توازن وثبات السيارة.

يتمكن هذا المحرك من توليد قوة دوران تصل إلى 360 نيوتن للمتر الواحد، كما تتمتع بناقل حركة بنظام أوتوماتيكي يوفر 6 سرعات مما يسهل من عملية القيادة فى مختلف البيئات المحيطة المختلفة مثل القيادة على الرمل أو فى الوحل مع توفر أنظمة مدمجة ذكية (كنظام التنبيه عند الخروج عن المسار أو الإصطدام من الواجهة وغيره الكثير)

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