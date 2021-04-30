طرح سيارات مفحوصة ومجددة في حراج مكة الجديد بأسعار رخيصة للغاية، بالاضافة إلى سيارات مستعملة متنوعة في حراج جدة بحالة ممتازة تبدأ من 6000 ريال سعودي، بعدما توجهنا هذا الأسبوع إلى حراج السيارات الجديد في مكة وجدنا مجموعة من السيارات الرائعة التي تستحق الشراء، وكلها مشروطة وبخالة جيدة للغاية ومعدة للفحص في حالة وجود رغبة في الشراء، كما ذهبنا في جولتنا إلى حراج جدة الذي يتميز بأعداد كبيرة وموديلات متنوعة من السيارات المستعملة المعروضة للبيع، ووجدنا أيضا عدد من السيارات التي تستحق الشراء بالنسبة للباحثين عن شراء سيارة مستعملة بسعر رخيص وحالة جيدة.

أفضل السيارات في حراج مكة الجديد

تتوفر في حراج مكة الجديد كامري موديل 2007 مفحوصة ومرشوشة جديد نظيفة وحالتها جيدة للغاية، القير أوتوماتيك والممشى على العداد 300 ألف كيلومتر والمطلوب 15 ألف ريال، وتتوفر كذلك سوناتا 2017 نظيفة مفحوصة ممشي 174 ألف كيلومتر والمطلوب فيها 30 ألف ريال سعودي، بالاضافة إلى مازدا 6 فل كامل التجهيزات فتحة سقف موديل 2016 حالتها أكثر من رائعة ممشى 161 ألف كيلومتر وسعرها 35 ألف ريال، وكادينزا 2012 نص فل سقف بانورامي شاشات وتجهيزات رائعة الفخامة، القير أوتوماتيك 247 ألف ممشى وسعرها 25 ألف ريال.

وفي حراج جدة سيارة فورد توروس موديل 2012 بلون فضي مميز بحالة ممتازة جداُ، بمقاعد جلدية باللون الأسود وتطعيمات كروم على الوجهة، ناقل الحركة Auto والمطلوب 15 ألف و500 ريال، كما تتوفر سيارة هوندا سيفيك LXI موديل 2002 قير عادي باللون الذهبي والمطلوب 6000 ريال، وسيارة تويوتا كورولا موديل 2006 بيضاء اللون قير عادي قد وصل عداد مشي السيارة إلى 430 ألف كيلو متر والمطلوب 13 ألف ريال.

عروض سيارات مستعملة بحراج جدة

وفي نفس الحراج تتوفر يارس موديل 2011 بحالة ممتازة والممشى على العداد 118 ألف كيلومتر، السيارة مزودة بمقاعد جلدية باللون البيج والقير Auto والمطلوب 15 ألف ريال، كما تتوفر سيارة سنتافي موديل 2012 بحالة ممتازة سوداء اللون وقد وصل الممشي إلى 280 ألف والمطلوب 27 ألف ريال، بالإضافة إلى سيارة هيونداي أكسنت مستعمل موديل 2016 بسعر 16 ألف ريال وحالتها ممتازة، وسجل الممشى على العداد 200 ألف كيلومتر.

تتوفر كذلك في حراج جدة كورولا مستعمل موديل 2006 بقير عادي، عداد مشي السيارة يبلغ 604 ألف كيلومتر والمطلوب 11 ألف ريال، وكورولا موديل 2009 سوداء اللون بمقاعد كرومية ممشى 228 كيلومتر قير عادي والسعر المطلوب 7000 ريال، كما تتوفر هيونداي أكسنت موديل 2010 فضية اللون بقير عادي، وصل عداد مشي السيارة إلى 370 ألف كيلو متر ويطلب صاحبها 8000 ريال لبيعها.