افضل عروض السيارات فى السعودية 2021 بصفقات جيدة بمناسبة شهر رمضان المبارك، أعادة الله عليكم باليمن والبركات، فمع شهر الخير نعرض عليكم عروض شيقة على السيارت الحديثة من المعارض والوكلاء وكيفية الإستفادة من الخصومات الرائعة، كما تضم العروض أنواع شهيرة من السيارت ذات المواصفات العالية.

افضل عروض السيارات فى السعودية 2021

تتوافر عروض وخصومات السيارت على مجموعة متنوعة من الفئات والموديلات التى لها شعبية كبيرة بين محبين السيارات، وسوف نعرض عليكم أهم العروض والماركات العالمية منها بالاسعار والموصفات و التوكيلات المتاحة.

أولا: توكيلات الجزيرة للسيارات

تعرض توكيلات الجزيرة سيارات جديدة فى السعودية على (فورد توروس مودل 2021)، ويبدء العرض من تاريخ 20/04/2021 و ينتهي 15/05/2021، أما المزايا فهي كالأتي:

ضمان حتى 200.000 كيلو متر أو لمدة 5 سنوات أيهما أقرب في المدة.

خطة الصيانة الممتازة لمدة 3 سنوات أو 60.000 كيلو متر أيهما أقرب.

تظليل السيارة مجانا حسب توافر الخدمة.

أيضا 100.000 كيلو متر من الخدمة المساعدة على الطريق، أو لمدة 5 سنوات أيهما أقرب.

كل هذا ياتى بسعر 104.900 ريال سعودى لايشمل ضريبة القيمة المضافة.

ثانيا: سيارات عبداللطيف جميل

يقدم عبداللطيف جميل عرض جديد على السيارات من نوع لكزس فى السعودية، والعرض من تاريخ 12/04/2021 ويمتد إلى 12/05/2021، والتقديم يكون من خلال كتابة نموذج الطلب وإستيفاء كافة البيانات، وبعد ذلك يقوم بإرساله ليصل مباشرة الى عبداللطيف، ليتم التواصل معك وإبلاغك بالخطوات لإستكمال العملية، والعرض يتميز بـ 50% كدفعة أولى، و 50% كدفعة ثانية بعد سنتين.

ثالثا: عروض شركة محمد يوسف ناغى للسيارات

تتيح شركة محمد يوسف ناغى للسيارات عروض أيام الخير على سيارات فورد، والتي تيبدأ من تاريخ 04/04/2021 وتستمر حتى تاريخ 12/05/2021، والعرض على سيارت فورد اكسبلورر 2020 هو كالتالي: