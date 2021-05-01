بالفيديو تويوتا تستعرض Sienna Woodland أجمل السيارات العائلية

استعرضت شركة تويوتا اليابانية، سيارة Sienna Woodland التي صممت لتكون من بين أجمل السيارات العائلية الحديثة، السيارة تأتي بهيكل ميني فان طوله 5 أمتار، مع اختلافات في التصميم عن سيارات Sienna ، وأبرز الاختلافات ارتفاع السيارة عن الأرض أصبح أكبر لتكون السيارة مناسبة للرحلات التي تتطلب السير على الطرقات الوعرة.

سيارة عائلية فارهة من تويوتا

وصممت Sienna Woodland العائلية من تويوتا، لتوفر جميع متطلبات الرفاهية، إذ جهزت بثلاث صفوف من المقاعد الجلدية المريحة التي تتسع لـ 6 ركاب، ويمكن التحكم بوضعيات هذه المقاعد ودرجة حرارتها عبر أنظمة كهربائية، إضافة لأنظمة تكييف توزع الحرارة بطريقة ممتازة داخل مقصورة السيارة، كما حصل الركاب في الخلف على منافذ USB لشحن هواتفهم وأجهزتهم الذكية.

تصميم Sienna Woodland من الداخل

من الداخل جهزت السيارة بواجهة قيادة مميزة وعصرية مزودة بشاشة لمسية عملاقة وأحدث أنظمة المولتيميديا، فضلا عن 10 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب، ودعمتها بأنظمة للحفاظ على المسار على الطرقات السريعة، وحساسات للضوء والمطر، وحساسات مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

سيارة تويوتا العائلية بمحرك هجين

وستطرح Sienna Woodland بمنظومات هجينة تضم محرك بنزين بسعة 2.5 ليتر بعزم 192 حصانا يعمل مع محرك كهربائي بعزم 182 حصانا، كما ستحصل على منظومة خاصة تجعل حركتها سهلة على الطرقات الوعرة وعلى الوحل أو الثلج.