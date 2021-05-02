بالفيديو شاهدوا هوندا Civic الجديدة

Civic من هوندا اليابانية، واحدة من أكثر السيارات مبيعا في العالم، وينتظر أن تحافظ على مبيعاتها في أسواق السيارات العالمية، بعد أن قررت هوندا جعل السيارة أكثر فخامة وتميزا.

وأعلنت هوندا عن النموذج الجديد من Civic الذي يأتي بهيكل أكبر وأعرض وتصميم أكثر انسيابية ذي مظهر يوحي بالقوة، وتغير فيه تصميم الواجهتين الأمامية والخلفية، وشكل ممتصات الصدمات والفتحات الهوائية، كما تراجعت فيه قواعد أعمدة الزجاج الأمامي للخلف قليلا، وباتت انحناءات الهيكل الخارجي وغطاء الصندوق الخلفي أكثر بروزا.

Civic 2022 أكثر تميزا وفخامة

التميز والفخامة طالت المقصورة، حيث حصلت السيارة على واجهة قيادة عصرية مزينة بشبك معدني مميز يتداخل مع العناصر المكسوة بالجلد والكروم، وزودت الواجهة بشاشة لمسية بمقاس 10.2 بوصة يمكن من خلالها التحكم بأنظمة المولتيميدا وأنظمة الملاحة، وأضيف إلى السيارة أنظمة تعليق محسنة تمنح الركاب راحة أكبر، وجهزت بكاميرات ترصد محيط السيارة بالكامل، فضلا عن حساسات مسافات أمامية وخلفية، وحساسات للضوء والمطر، ونظام عزل ممتاز للضوضاء.

هوندا تطرح Civic بنوعين من المحركات

وستطرح Civic 2022 بنوعين من المحركات، محركات بنزين بسعة لترين وعزم 160 حصانا، ومحركات بنزين توربينية بعزم 176 و182 حصانا، وفقا لما أوردته وكالة روسيا اليوم.