مفاجأة اقوى عروض السيارات الجديدة فى السعودية 2021

مفاجأة اقوى عروض السيارات الجديدة فى السعودية بمناسبة شهر رمضان المبارك، حيث يهل علينا هذا الشهر الكريم دائما بخير، ولهاذا سوف نعرض عليكم افضل واقوى عروض السيارات الجديدة فى السعودية لعام 2021، وفى هذا العرض اتينا لكم بمجموعة تخفيضات من كافة انواع السيارات ومن معارض مختلفة مع مزايا كل سيارة فى العرض، حتى نسهل عليكم معرفة العرض والسيارة المناسبة لزوق كل من يريد الشراء.

اقوى عروض السيارات الجديدة فى السعودية 2021

سوف نعرض عليكم مفاجأة عروض السيارات السعودية وكل عرض على حدًا مع السيارات الاتية، مع اسعار ومزايا كل عرض فيهم و المعارض الخاصة به، فتابع معنا التفاصيل فى الشرح الاتي:

أولا: عروض على سيارات كيا

نبدأ بالعرض المقدم من كيا الجبر مع تعاون البنك الاهلى التجاري، وهذا العرض يبدأ من تاريخ 11/4/2021 حتى تاريخ 12/15/2021، وجاء العرض على سيارات كيا (كيا سيلتوس LX2020)، (كيا تيلورايد LX2021)، (كيا سيراتوL2020)، (كيا LX2021 K5)، وتفاصيل العرض هي كالتالي:

ادفع 1.010 ريال سعودى شهريا على سيارة سيلتوس.

ادفع 1.939 ريال سعودى شهريا على سيارة تيلورايد.

ادفع 1.202 ريال سعودى شهريا على سيارة K5.

ادفع 858 ريال سعودى شهريا على سيارة سيراتو.

ويتم الاتصال بشركة كيا الجبر ومتابعة التفاصيل معهم للاستفادة من العروض.

ثانيا: اسعار سيارات فورد

نعرض عليكم من شركة محمد يوسف ناغى للسيارات عروض تبدا من تاريخ 04/04/2021 حتى تاريخ 12/05/2021، على السيارات فورد التى يضمها العرض وهما (فورد ادج 2020)، و(فورد اكسبيديشن 2021) وتفاصيل العرض في التالي:

سيارة فورد ادج

ادفع الان 62.100 ريال سعودى والنصف المتبقى بعد سنتين، بمعنى 50% كدفعة اولى و 50% كدفعة ثانية بعد مرور سنتين، والسعر شامل الضريبة.

صيانة مجانية 60.000 كم أو 3 سنوات أيهما اقرب.

لا يوجد رسوم ادارية.

ضمان 100.000 كم أو 5 سنوات ايهما اقرب.

سيارة فورد اكسبيديشن

ادفع 2.559 ريال سعودى شهريا شامل الضريبة وبدون دفعة أولى.

صيانة مجانية 60.000 كم أو 3 سنوات أيهما أقرب.

ضمان 100.000 كم أو 5 سنوات آيهما أقرب.

ويتم الاتصال بشركة محمد يوسف ناغى للسيارات ومتابعة التفاصيل معهم للاستفادة من تخفيضات الاسعار.