رولز-رويس موتور كارز لبنان تدعو المصمّمين الصغار إلى ابتكار سيارة أحلامهم

أطلقت رولز-رويس موتور كارز لبنان Rolls-Royce Motor Cars Lebanon، بسول-حنينه ش.م.ل، الإعلان عن إطلاق مسابقة "المصمم الصغير" والتي دعت كل الأطفال حتى عمر 16 سنة ممّن يقيمون في لبنان لتصميم سيارة أحلامهم من رولز-رويس.

تشجّع المسابقة أطفال لبنان على إطلاق العنان لإبداعهم وابتكار سيارة رولز-رويس التي يحلمون برؤيتها في المستقبل. لا تخضع المسابقة لأي قواعد أو معايير تحدّ من سِعة خيال الأطفال، لا بل بوسعهم ابتكار أي تصميم يريدونه حتى ولو كان من نسج خيالهم.

سيتولى مهامَ التحكيم فريقُ برنامج التصميم الحصري من رولز-رويس "بيسبوك" الذي سيختار التصاميم النهائية، كما سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيّمة لا تتكرر إلا مرة واحدة وهي عبارة عن تصميم رقمي للرسم الذي ابتكره. وسيحصل عشرة متسابقين آخرين فازوا بمراكز الوصافة على شهادة موقّعة من سيزار حبيب، المدير الإقليمي لشركة رولز-رويس موتور كارز في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يمكن للمصمّمين الصغار في لبنان إرسال تصاميمهم المبتكرة لسيارة رولز-رويس المستقبلية على الموقع التالي

وأضاف حبيب قائلاً: "أطلب من جميع الآباء في لبنان تشجيع أطفالهم على المشاركة في مسابقة المصمم الصغير وإظهار قدراتهم وإطلاق العنان لخيالهم وإبداعهم".