بنتلي تطلق أيقونتها Flying Spur في الشرق الأوسط

أطلقت شركة بنتلي الرائدة في صناعة السيارات الفاخرة، أيقونتها Flying Spur بمحرك V8 في الشرق الأوسط، وتأتي السيارة كبديل لنفس الطراز الذي نزل قبلا بمحرّك W12.

محرّك V8 بالشاحن التوربيني التوأمي سعة 4.0 لتر من بنتلي، يولّد قوّة قصوى تبلغ 542 حصان ويستخدم شواحن توربينية توأمية اللولب بحيث يصل إلى عزم أقصى قدره 770 نيوتن-متر عند أقل من 2000 دورة بالدقيقة، وبفضل هذه القوة، تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 1ر4 ثانية، وتصل سرعتها القصوى على أعتاب 318 كلم/س.

تقنية جديدة من بنتلي في سيارة Flying Spur V8

ويستطيع محرّك V8 إيقاف عمل أربع من أسطواناته الثمان في ظروف الحمل المنخفض، مع الإشارة إلى أن هذا التغيير لا يشعر به الركّاب، إذ تتم عملية الإيقاف في غضون 20 جزء من الثانية.

وتتميّز Flying Spur V8 بكونها أخف 100 كجم من النسخة ذات محرّك W12، ويمكن للعملاء إضافة تقنية النظام الكهربائي النشط بقوّة 48 فولت لمنع الانقلاب لأجل تعزيز تجربة الركوب الديناميكي في ظل توافر ميّزة التوجيه الإلكتروني بجميع العجلات.

تجهيزات Flying Spur V8 المخصصة للركاب

كما تحتوي Flying Spur على باقة رائدة بفئتها من التجهيزات الذكية المصمَّمة خصّيصا للسائق والركّاب، بما في ذلك شاشة لمس للتحكّم عن بعد جديدة في الجهة الخلفية من المقصورة، مع احتوائها على خمسة مقاعد مريحة للغاية متوفرة بخمسة ألوان للكسوات.

ألوان Flying Spur V8

وتتوفر لسيارة Flying Spur V8 سبعة ألوان طلاء قياسية من بنتلي يمكن الاختيار منها، إلى جانب مجموعة معزَّزة من الألوان الإضافية تضم أكثر من 60 لوناً، وتأتي السيارة مع عجلات سبيكية مطلية حجم 20 بوصة من 10 أذرع، وشعار V8 مجنَّح وأطراف أنابيب عادم رباعية.