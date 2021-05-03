وصول هيونداي ازيرا سمارت بلس المطورة 2021 بمواصفات رائعة وأسعار لا تفوتك !، حديثنا اليوم عن الفئة المطورة من ازيرا ستاندر التي تُسمى سمارت بلس، والتي تتميز بإضافات مميزة على فئة ستاندر من هيونداي ازيرا موديل 2021 وهو سنتعرف عليها تفصيلاً، حيث تُعد هيونداي أحد أهم شركات كوريا الجنوبية في مجال تصنيع السيارات وعادة ما تقدم أذواق وأنواع مختلفة من فئات سيارات منها كريتا، أكسنت، سوناتا، سنتافي، و أزيرا التي يفضلها الكثير من عشاق السيارات، ونتناول اليوم خصيصاً هيونداي أزيرا ستاندر المطورة 2021 والتي طرحت بتجهيزات وإضافات رائعة من حيث المحرك والتصميم.

سعر ومواصفات هيونداي ازيرا سمارت بلس المطورة 2021

وصلت أخيراً الفئة المطورة من سيارة هيونداي أزيرا ستاندر موديل العام الحالي 2021 والتي تُسمى سمارت بلس، ونتناول ما يميزها عن الفئة العادية ستاندر التي تم طرحها منذ عدة أشهر حيث تعالج جميع السلبيات التي وجدت في الفئة السابقة، هيونداي ازيرا سيارة فئة سيدان حجمها أكبر من المتوسط، وهي تنافس هذا العام عدة إصدارات ونسخ مختلفة لعدد من الماركات العالمية مثل تويوتا أفالون، نيسان مكسيما، وكيا كادينزا، وفورد تورس.

هيونداي ازيرا Smart plus 2021

تتوفر ازيرا ستاندر المطورة 2021 فئة سمارت بلس بمُحرك 6 سلندر 3.5 لتر 3500 سي سي تمنحك قوة 290 حصان، مع قير أوتوماتيك ثمانية سرعات تيبترونيك بنظام دفع أمامي، كما أن هناك نسخة أُخرى بسعة 2.5 لتر، تتميز السيارة بسقف بانورامي وشبك أمامي من الكروم مميز تتميز به ازيرا دائما وإضاءات نهارية وإضاءات نور مرتفع ومنخفض بالكامل LED، بالإضافة إلى تطعيم كروم أسفل الإكصدام و جنوط بمقاس 18 إنشوكافر من النوع هانكوك، ويبلغ سعر هيونداي ازيرا سمارت بلس 2021 حوالي 133 ألف و400 ريال

تأتي السيارة بتطعيمات كروم أسفل المرايا ممتدة على كافة النوافذ، مع إشارات على المرأة الكهربائية التي تتميز بخاصية الطي الكهربائي في هيونداي ازيرا ستاندر المطورة 2021، كما تتميز بإضاءات ممتدة LED خلفية وشنطة كهربائية مميزة ذكية على عكس فئة ستاندر العادية، مع تصميم رائع ولون مزيج بين البيج الفاتح والجملي للسيارة من الداخل، مع ستائر جانية تتميز أيضا بها فئة سمارت بلس عن الفئة العادية، مع اتساع ممتاز للمقاعد الخلفية وفتحات تكييف خلفية بالطبع.

المواصفات الداخلية للفئة المطورة من ازيرا

تتميز ستاندر المطورة من هيونداي ازيرا 2021 كذلك بمكيف لمس بتحكم منفصل بين السائق والراكب وشاحن لا سلكي، التحكم في كرسي السائق والراكب كهربائي وبالطبع التحكم كهربائي في زجاج السيارة أيضا، مع إمكانية التحكم بالنظام الصوتي وعداد الرحلات ومثبت السرعة من خلال مقود السيارة، السيارة مزودة بإضاءات بالداخل أمامية وخلفية LED بالإضافة إى شاشة معلومات تدعم أبل كاربلاي لإظهار الكاميرا الخلفية ومرآة ذاتية التعتيم، ومزودة أيضا بفرامل ABS تدعم نظام الثبات الإلكتروني، بالاضافة إلى حساس كافرات وإير باج للسائق والراكب وإير باجات جانبية وعدد 5 أحزمة أمان.