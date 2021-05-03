سيارات مستعملة تويوتا وفورد وهوندا بحالة ممتازة وأسعار لا تفوتك في حراج جدة

سيارات مستعملة وموديلات تويوتا وفورد وهوندا بحالة ممتازة وأسعار لا تفوتك اليوم في حراج جدة، نقدم لكم اليوم مجموعة هائلة من أفضل السيارات المستعملة وأرخصها سعراً في المملكة، حيث استقبل حراج السيارات مزيداً من المركبات حالتها ممتازة وأسعارها في متناول الجميع، وازدادت أعداد السيارات المستعملة التي عرضت للبيع في الأيام القليلة الماضية في حراج جدة، خاصة مع اقتراب نهاية شهر رمضان واقتراب عيد الفطر المبارك، ووجدنا مجموعة سيارات تستحق أن نقوم بعرضها لكم نسخ تويوتا وهوندا وفورد وكيا ومازدا وغيرها، مجموعة المركبات التي نستعرضها اليوم مختارة بعناية وبفضلها كثير من راغبي شراء سيارة مستعملة، وسوف نذكر لك ممشى السيارات وحالتها وسعرها من خلال التقرير التالي من حراج جدة.

سيارات مستعملة بحالة ممتازة في حراج جدة

تتوفر لدى عروض حراج جدة سيارة هوندا أكورد سبيشيال موديل 2015 بيضاء اللون، وقد وصل عداد ممشي السيارة إلى 156 ألف كيلومتر، السيارة بحالة ممتازة ومواصفات رائعة قير أوتوماتيك وإضاءات بالكامل LED، بالإضافة إلى عدد 2 شاشة وسطية ومقاعد جلدية باللون البيج والسعر المطلوب هو 42 ألف ريال سعودي، وتتوفر كذلك سيارة فورد توروس فل كامل موديل 2010 سوداء اللون مع فتحة سقف بانورامية و شيفتر تيربو، داخلية من الجلد الأحمر المميز مع إضافات شاشة، السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي والسعر المطلوب 25 ألف ريال.

وجدنا أيضا سيارة كيا كادينزا موديل 2015 فل كامل بيضاء اللون وقد وصل عداد ممشى السيارة إلى 160 ألف كيلومتر، القير أوتوماتيك وداخلية السيارة باللون البيج وهي بحالة جيدة جداً، السيارة مزودة بإضاءات بالكامل LED وفتحة سقف بانوراما، السعر المطلوب 36 ألف ريال قابل للتفاوض، وتتوفر أيضا شيفروليه كابرس موديل 2012 ماكينة 8 سلندرات سوداء اللون وناقل الحركة auto، وصل عداد ممشى السيارة إلى 200 ألف كيلومتر ووصل سومها إلى 20 ألف ريال.

أرخص السيارات المستعملة في حراج جدة

وجدنا أيضا سيارة مازدا C3 موديل 2016 فئة ستاندر بيضاء اللون وقد وصل عداد ممشى السيارة إلى 190 ألف كيلومتر، ناقل حركة auto والسعر المطلوب 24 ألف ريال، وتتوفر نيسان التيما موديل 2013 سوداء اللون وقد وصل عداد ممشى السيارة إلى 280 ألف كيلومتر، قير أوتوماتيك وقد سبق رش الإكصدام والكبوت والسعر المطلوب 20 ألف و 500 ريال، وتتوفر أيضا لكزس ES350 موديل 2008 فل كامل فتحة سقف بانوراما بيضاء اللون،قير أوتوماتيك وقد وصل عداد ممشى السيارة إلى 190 ألف كيلو متر ووصل السوم إلى 27 ألف و 500 ريال.

سيارات تويوتا مستعمل للبيع

ولمن يبحث عن موديلات تويوتا مستعمل تتوفر في حراج جدة سيارة تويوتا أوريون جراندي موديل 2007 سوداء اللون، وقد وصل عداد ممشى السيارة إلى 400 ألف كيلومتر، السيارة بحالة جيدة مع رشفة بجزء بسيط في الجزء الأيسر من السيارة، قير أوتوماتيك مع إضاءات بالكامل LED وجناح خلفي ومقاعد جلدية نظيفة والسعر المطلوب 27 ألف ريال، وتتوفر تويوتا بريوس موديل 2016 زرقاء اللون هايبرد بمحرك كهرباء وبنزين اقتصادية جداً في البنزين، وقد وصل عداد ممشى السيارة إلى 162 ألف كيلو متر، بحالة ممتازة مع وجود رشفة صغيرة على باب الراكب قير أوتوماتيك وإضاءات LED بالكامل ومقاعد جلدية سوداء، والسعر المطلوب 32 ألف ريال قابل للتفاوض.