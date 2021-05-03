تقديم تمويل سيارة شانجان من بنك الراجحي وأهم الشروط للحصول على تمويل السيارة

قدم مصرف الراجحي تمويل سيارات سانجان بنسبة 50/50 والذي يهدف إلى تلبية احتياجات عملاء مصرف الراجحي لاختيار سيارة بقيمة 120 ألف ريال أو أكثر.

تقديم تمويل سيارة شانجان من بنك الراجحي

هناك نوعان من تمويل سيارة سانجان يقدمها بنك الراجحي، وهي:

عن طريق التأجير من خلال تحويل الراتب

فيشترط لاستئجار سيارة سعرها أكثر من 120.000 ريال، أن يكون الراتب اكبر من 8000 ريال.

يتم دفع مقدم بقيمة 50٪ من ثمن السيارة، ويقسط باقي الثمن على أربعة وعشرين شهرًا،

يتم دفع رسوم إدارية بقيمة 1٪ أو مبلغ 5000 ريال، على حسب ما يناسب العميل.

طريق التأجير من غير تحويل الراتب

يكون المرتب أكبر من 10 آلاف ريال، لاستئجار سيارة تكون قيمتها أكبر من 120 الف ريال.

مقدم تأجير السيارة بقيمة 50٪، ويقسط الباقى على مبالغ بسيطة لمدة تصل إلى أربعة وعشرين شهرًا.

وتكون الرسوم الإدارية بقيمة 1٪ أو مبلغ 5000 ريال.

يستمر عرض مصرف الراجحي حتى تاريخ 16 يناير 2021 أو حتى انتهاء الكمية أيهما أسبق.

البنك مسيطرًا ومراقبًا من قبل المؤسسة المالية السعودية.

قواعد تسعير التمويل ومعدل APR السنوي

يتم تقسيم السعر حيث تعكس القيمة جميع الفئات والمدفوعات الأخرى التي قام بها المستفيد والتي تمثل إجمالي المبلغ الذي دفعه المستفيد مساوياً للقيمة التي تشير إلى دفع الأموال التي دفعها المستفيدون، في تاريخ دفع الأموال أو دفع الدفعة الأولى للمستفيدين.

يمكن تعديل معدل النسبة المئوية السنوية بناءًا على التغيير في المبلغ المقدم خلال فترة السداد، ويتم أخذ التصنيف الائتماني للعميل في الاعتبار.

أهم بنود التعاقد التي يتم النص عليها في العقد

تحدد الإتفاقية مبلغ الأموال التي سيتم استلامها، بالإضافة إلى فترة السداد على أقساط، وتحدد قيمتها وتاريخ سداد هذه الأقساط، تتضمن هذه المعلومات أيضًا تكلفة الحصول على التمويل من أجل تحديد مبلغ الأموال المقدمة لدفع الرسوم الإدارية.

يتم تحديد التاريخ الذي يبدأ فيه الاتفاق وينتهي، مع اتفاق الطرفين على الالتزام بالاتفاقية.

يتم تحديد القسط الشهري وإدراجه في العقد، ويلتزم المستأجر بدفعه في الوقت المحدد، يجب أن يتضمن العقد أيضًا جدولًا للدفع، يتم فيه تحديد قيمة الإيجار وقيمة حقوق المالك، مع مراعاة حقيقة أن أي جزء من المدة لا يقل القسط عن الإيجار الأصلي في ذلك الوقت في العقد.

يعد بنك الراجحي من أهم البنوك الإسلامية، التي تطبق أحكام الشريعة الإسلامية خلال تعاملاتها، منذ أن تم إنشاء هذا الصرح في عام 1975.