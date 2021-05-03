سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل الجديدة بالتقسيط من البنك الاهلي بالمواصفات والاسعار 2021

عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل الجديدة الذي يبحث عنه العديد من الأشخاص من أجل التعرف عن أبرز عروض تقسيط سيارة تويوتا وبالأخص بعد أن أثبتت السيارة قدرتها الفائقة لما تحمله من إمكانيات كبيرة بالسوق، لما تمتلكه من إمكانيات ومواصفات عالمية تجعلها تجذب بها الأنظار وتجعلها تتنافس مع الكثير من السيارات التي تحمل نفس المواصفات ونفس الموديل، وسوف نعرض لكم اليوم عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل بالمواصفات والاسعار.

تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل الجديدة 2021

أصبحت سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل بأحدث إصدار لها تغزو الأسواق في المملكة العربية السعودية، باختلاف أسعارها سوء نقداً أو بالتقسيط، لذا عند القيام بشراء سيارة يجب أولاً التعرف على أسعارها المعتمدة رسمياً من قبل وكلاء تويوتا بالسعودية، حيث يوجد العديد من السيارات الحديثة لموديل عام 2021 والتي قامت بطرحها شركة تويوتا لكافة العملاء بالمملكة العربية السعودية، ومن أهم السيارات الجديدة التي قد تم طرحها تويوتا ديزل، فإذا كنت ترغب في الحصول عليها ولن يتوفر لديك المال الوفير فأصبح بإمكانك اللجوء إلى عروض تقسيط سيارة تويوتا لاندكروزر ديزل بالمواصفات والاسعار بتقسيط يبدأ 1000 ريال بشكل شهري، حيث أنه متوفر للأفراد فقط ولن يستطيع الشركات الاستفادة منها، كما أن العرض يشمل خدمات الصيانة والمتابعة المستمرة بشكل مجاني ولمدة تتعدى ثلاث سنوات، وتضم نظام القسط من خلال القيام بدفع مبلغ يوفي نصف ثمن السيارة ومن ثم يتم القيام بتحديد القسط المناسب مع الراتب الشهري له.

وفر البنك الأهلي إمكانية تقسيط سيارة تويوتا لاند كروز بقسط شهري يبدأ ي2903 ريال سعودي وعلى أن يتم تحويل راتب 2987 ريال سعودي، الدفعة الأولى من ثمن السيارة 0% من سعر السيارة 10%، وعلى أن تكون الدفعة الأخيرة بنسبة 40% من الراتب المحول لبنك الأهلي.

حرص عبد اللطيف جميل بأن يقوم بتقديم مجموعة متنوعة من السيارات الجديدة من خلال شركة تويوتا بأحد موديل 2021، والتي تعد من أكثر السيارات التي يتزايد عليها بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر من أهم العروض المتميز التي تتوفر بالأقساط المريحة وطرق سداد متنوعة.