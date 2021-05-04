فولكس فاغن تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة

أعلنت شركة فولكس فاغن عملاق صناعة السيارات في أوروبا، عن سيارتها الكهربائية ID4 GTX الجديدة، التي تنتمي لفئة SUVبشكل رسمي.

وقالت فولكس فاغن في إيضاح لها إن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة 220 كيلووات/299 حصان، وهو ما يساعدها على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر6 ثانية، فضلاً عن الوصول إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.

سيارة فولكس فاغن ID4 GTX ستسير 480 كم في الشحنة

وأضافت الشركة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، أن سيارة ID4 GTX الكهربائية، تعتمد على بطارية سعة 77 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 480 كلم، كما حصلت على تحسينات على مجموعة التعليق والتوجيه، مع توفير خيار لمجموعة التعليق الرياضية مع ممتصات متوائمة للصدمات، ويبلغ سعر السيارة الأولي 50 إلف يورو تقريبا.

فولكس فاغن تستثمر في تكنولوجيا السيارات الكهربائية

يشار هنا إلى أن مجموعة فولكس فاغن، بدأت التعاون مع مايكروسوفت، بهدف تطوير برمجيات سحابية للقيادة الآلية وأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، وأعلنت الشركتان التعاون من أجل بحث تطوير برمجيات للقيادة، وكانت فولكس فاغن أعلنت عن استثمار أكثر من 15 مليار يورو في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.