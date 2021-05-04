عبد الرحمن الحاج الثلاثاء,04 آيار (مايو) 2021 - 11:47
أعلنت شركة فولكس فاغن عملاق صناعة السيارات في أوروبا، عن سيارتها الكهربائية ID4 GTX الجديدة، التي تنتمي لفئة SUVبشكل رسمي.
وقالت فولكس فاغن في إيضاح لها إن السيارة الجديدة تعتمد على نظام دفع كهربائي بقوة 220 كيلووات/299 حصان، وهو ما يساعدها على التسارع من الثبات إلى 100 كلم/س في غضون 2ر6 ثانية، فضلاً عن الوصول إلى السرعة القصوى 180 كلم/س.
سيارة فولكس فاغن ID4 GTX ستسير 480 كم في الشحنة
وأضافت الشركة نقلا عن وكالة الأنباء الألمانية، أن سيارة ID4 GTX الكهربائية، تعتمد على بطارية سعة 77 كيلووات ساعة تبلغ بها مدى السير 480 كلم، كما حصلت على تحسينات على مجموعة التعليق والتوجيه، مع توفير خيار لمجموعة التعليق الرياضية مع ممتصات متوائمة للصدمات، ويبلغ سعر السيارة الأولي 50 إلف يورو تقريبا.
فولكس فاغن تستثمر في تكنولوجيا السيارات الكهربائية
يشار هنا إلى أن مجموعة فولكس فاغن، بدأت التعاون مع مايكروسوفت، بهدف تطوير برمجيات سحابية للقيادة الآلية وأنظمة متقدمة لمساعدة السائقين، وأعلنت الشركتان التعاون من أجل بحث تطوير برمجيات للقيادة، وكانت فولكس فاغن أعلنت عن استثمار أكثر من 15 مليار يورو في تكنولوجيا السيارات الكهربائية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فولكس فاغن تزيح الستار عن سيارتها الكهربائية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.